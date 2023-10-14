Mansur Yavaş "Engelleniyoruz" dedi, AK Parti il başkanından yanıt geldi: 472 milyon nerede sayın Yavaş?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi projesinin engellendiğini öne sürmüştü. Yavaş, "Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı için hazırladığımız projenin kredisi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmasına rağmen ABB Meclisi'nde önce reddedildi, vetomuz üzerine 2 aydır erteleniyor. Proje, Ankara ve İstanbul halkı dahil 30 milyon kişinin sağlığını ilgilendiriyor. Söz konusu olan Mansur Yavaş değil, halkın sağlığı!" diyerek duruma tepki göstermişti. İddialara yanıt veren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın algı yaptığını belirterek "3 yıldır yapmadığınız işi 5 ayda mı yapacaksınız." dedi. Özcan, ayrıca Yavaş'a yanıtlaması için 5 soru yöneltti.

"VAKTİNİZİ ANKARA'YA AYIRSAYDINIZ BU HALE DÜŞMEZDİK"

Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden oyun oynandığını ve Yavaş'ın Ankaralılara gerçekleri açıklaması gerektiğini belirten Özcan, "Sayın Mansur Yavaş şeffaf belediyecilik yapacağız diyerek Ankaralıların aklı ile alay ettiniz. Görev süreniz boyunca Ankara'ya ve Ankaralılara hizmet etmek için tek bir çaba sarf etmediniz. ABB Meclis toplantısına bile zahmet edip teşrif etmediniz. Şimdi seçime 5 ay kala Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden algı oluşturup vatandaşı kandırmaya çalışıyorsunuz. 3 yıldır yapmadığınız işi 5 ayda mı yapacaksınız. Algı operasyonuna, reklama, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayaliniz için gerçekleştirdiğiniz mitinglere ayırdığınız zamanın, paranın yarısını Ankara'ya ayırsaydınız Ankara bu hallere düşmez, 30 büyükşehir arasında hizmette 27'nci sıraya gerilemezdi." dedi.

YAVAŞ'A 5 SORU YÖNELTTİ

Özcan sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Yavaş şikayet veya sızlanma makamında değil hesap verme makamındasınız. Ankaralının parasının hesabını kuruş kuruş vermek zorundasınız. Cevaplamaktan ısrarla kaçınsanız da sorularımızı kısa ve net biçimde tekrar soruyoruz. 3 yıl önce Tatlar Arıtma için demogoji yapmıştınız. 2022 yılında Meclis'in verdiği borçlanma yetkisiyle bir bankadan ASKİ Genel Müdürlüğü için çektiğiniz krediyi, daha düşük faizle aynı banka üzerinden Takasbank'a yatırdınız mı? Bu sayede Ankaralının ne kadar parasını yok ettiniz? Bu para Ankaralının değil de kendi paranız olsaydı, bu işlemi yapar mıydınız? Çalışanlarınızı neredeyse Türkiye'nin en düşük maaş promosyonuna layık görürken de yine bu banka ile mi hareket ettiniz? Aklıyla hareket ettiğiniz finans uzmanınızın yakın bir akrabası bu bankada, sizin belediyeyi zarara uğratmanız karşılığında daha üst pozisyona atandı mı?

"472 MİLYON NEREDE SAYIN YAVAŞ?"

Sayın Mansur Yavaş; Tahrik siyasetinden vazgeçin. Görevinizi yapın ve Ankaralıya, Ankaralının parasının hesabını verin. Şeffaf şeffaf cevap bekliyoruz. Öyle rakam oyunlarıyla, tablolarla, geçmiş yöneticilere saldırmakla hesap vermekten kaçamayacaksınız. 472 milyon nerede Sayın Yavaş?"