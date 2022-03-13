AK Parti Araban Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Araban Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

13.03.2022 10:16
AK Parti Araban Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen toplantıya İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Müslüm Yüksel, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ile STK Temsilcilerinin yanı sıra partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, ilçeye yapılan hizmetlerle yapılacak hizmetleri tek tek anlatarak muhtarlar, partililer ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantının ardından ilçe merkezinde halkı ziyaret eden İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ile Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Müslüm Yüksel ile beraberindeki heyet Araban Kaymakamı Ömer Sevgili'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından esnafla bir araya gelen AK Parti heyeti taziyesi olan aileleri ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı. - GAZİANTEP

AK Parti Araban Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi
AK Parti Araban Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi
AK Parti Araban Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi
AK Parti Araban Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi
AK Parti Araban Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

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Gaziantep, AK Parti, Hisarcık, Eyüp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Araban Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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