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AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu oldu - Son Dakika
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AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu oldu

AK Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. İstanbul'un Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu oldu. İşte Mustafa Candaroğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri...

AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu oldu
20.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:54
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Arnavutköy Belediye Başkan Adayı ise Mustafa Candaroğlu oldu.

AK PARTİ ARANVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR ?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde doğan ve aslen Kastamonu Cideli olan Mustafa Candaroğlu, 5 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Arnavutköy'de başlayan Candaroğlu, Boğazköy İlkokulu'ndan 1996 yılında, Asfa Ortaokulu'ndan 1999 yılında ve Sultan Fatih Anadolu Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Candaroğlu, 2008 yılında İç Mimarlık alanında mezun oldu. Haldun Üniversitesi'nde Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

SİYASİ VE STK KARİYERİ

Sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığıyla bilinen Candaroğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev aldı. Arnavutköy Kastamonulular Dernek Başkan Yardımcılığı, Arnavutköy Spor Kulübü ve Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurullarında yer aldı. Siyasi kariyerine 2004 yılında Kıbrıs ÜNİAK Yönetim Kurulu'nda görev alarak başlayan Candaroğlu, 2008 yılında Arnavutköy Belde Gençlik Kollarında aktif olarak siyasete adım attı. AK Parti Arnavutköy İlçe Kongrelerinde çeşitli görevlerde bulunan Candaroğlu, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan kongrelerde İlçe Başkanlığı'na seçilerek görevine devam etmektedir. 31 Mart 2024 Seçimlerinde Ak Parti tarafından Arnavutköy Belediye Başkan Adayı gösterilmiştir.

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SON DAKİKA: AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu oldu - Son Dakika
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