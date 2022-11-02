AK Parti'nin anayasa değişikliği için trafiği başlıyor! Önce CHP sonra HDP'ye gidecekler - Son Dakika
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AK Parti'nin anayasa değişikliği için trafiği başlıyor! Önce CHP sonra HDP'ye gidecekler

02.11.2022 15:15
AK Parti'nin anayasa değişikliği için trafiği başlıyor! Önce CHP sonra HDP'ye gidecekler

AK Parti, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları kapsamındaki ziyaretlerine başlıyor. AK Parti tarafından bugün saat 15.30'da CHP'ye, 16.30'da da HDP'ye ziyaret düzenlenecek.

Başörtüsü konusunda anayasa değişikliği yapmaya hazırlanan AK Parti, yoğun görüşme trafiğine başlıyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence talebi ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın el yükselterek 'anayasa değişikliği' çağrısı yapmasıyla başlayan çalışmalar hız kazandı.

ÖNCE CHP'YE SONRA HDP'YE GİDECEKLER

İktidar partisi temsilcileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün CHP ve HDP'yi ziyaret edecek. İki isim, önce saat 15.30'da CHP'ye, 16.30'da ise HDP'ye gidecek.

ÖMER ÇELİK DUYURMUŞTU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle yapılan toplantının ardından düzenlediği basın açıklamasında, anayasa değişikliği için partilere ziyaret gerçekleştireceklerini belirtmişti.

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SON DAKİKA: AK Parti'nin anayasa değişikliği için trafiği başlıyor! Önce CHP sonra HDP'ye gidecekler - Son Dakika
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