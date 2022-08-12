AK Partili Karaaslan partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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AK Partili Karaaslan partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

12.08.2022 13:36
AK Partili Karaaslan partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan yayımladığı mesajında, AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001'den itibaren Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir dönemi başlattığını ve siyasi tarihin dönüm noktası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletin yüksek teveccühüyle kurulan AK Parti'nin kuruluşundan kısa bir süre sonraki seçimlerde sandıktan zaferle çıktığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"AK Partimiz her alanda kalkınma anlayışıyla, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye siyasetine damga vurmuştur. AK Parti'miz bugüne kadar girdiği tüm seçimleri milletimizin güçlü desteğiyle kazanmış, adaletten eğitim ve sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, enerjiden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda ülkemizi hedeflerine ulaştıracak kapsamlı reformların altına imza atmıştır. AK Parti, kuruluşundan bugüne ilkeleriyle, icraatlarıyla, duruşuyla ve mücadelesiyle milletimiz için gece gündüz çalışırken tüm dünyada da mazlumların umudu olmuş, insanlığın önünde barışa, huzura ve refaha giden yeni kapılar açmıştır. Türkiye'nin son 20 yılının mimarı olan partimiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini koyarak ülkemizin geleceği için kararlı adımlar atmıştır."

Karaaslan, Türkiye'nin bugün kendi yolunu çizen, dünyada başarılarıyla adından söz ettiren, küresel meseleler karşısında uluslararası toplumu harekete geçiren, insanlığın geleceği için tarihi adımlar atan bir ülke haline geldiğini vurgulayarak, "Bunda sayın Genel Başkanımızın liderliği, vizyonu, öngörüsü ve girişimleri ile teşkilatlarımızın çabalarının çok büyük katkıları vardır. AK Parti iktidarı olarak adaletten ve kalkınmadan, istikrardan ve güvenden taviz vermeden memleketimizin her karış toprağına, şehirlerimize ve ülkemize büyük yatırımlar kazandırmaya devam ediyor, umudun ve güvenin yegane adresi olarak ülkemize hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Tüm enerjimizle çalışarak 2023'ü AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle neticelendireceğimize, ülkemizi dünyada hak ettiği seviyeye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır." ifadesine yer verdi.

"Teşkilatlarımızın sahada milletimizle kurduğu sağlam bağ ve fedakar çabalar, büyük ve güçlü Türkiye yolunda en önemli güvencemizdir" diyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti mensupları olarak bizde bu inanç, kararlılık, çalışma azmi, gayret; milletimizde gücümüze güç katan bu büyük destek oldukça yolumuzdan asla dönmeyeceğiz, ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'mizin Kuruluşunun 21. yıl dönümü¨ vesilesiyle, bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde görev almış tüm teşkilat mensuplarımıza ve partimize desteğini artırarak sürdüren aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, bu kutlu yolda partimize nice yıllar diliyorum."

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Karaaslan partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Karaaslan partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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