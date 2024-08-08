AK Parti'de 4 ile yeni başkan - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'de 4 ile yeni başkan

AK Parti\'de 4 ile yeni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerden sonra sık sık dile getirdiği, ''teşkilatlarda yenilenme'' açıklamalarının ardından AK Parti'de Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandı.

08.08.2024 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'de Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş il başkanları değişti.

AK PARTİ'DE 4 İLE YENİ BAŞKAN

AK Parti'de yerel seçimlerde alınan sonuçların ardından teşkilatlardaki yenilenme devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta açıklamalarında "yenilenme" sinyali verirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNDE DE İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

AK Parti Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını açıkladı. Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı.

AK Parti'de 4 ile yeni başkan

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, AK Parti, Mardin, Rize, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de 4 ile yeni başkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Simone Türk: 2002 ÖNCESİ 1994 öncesinde biliyoruz şükretmemiz gerekirken isyan ediyoruz ayıptır yol yoktu doğalgaz yoktu İstanbul’da su yoktu üniversite yoktu havaalanı yoktu elektrik yoktu köylerde telefon yoktu şimdi hepsi var herkes akıllı telefon kullanıyor hala isyan ediyor ayıptır iyiki varsın REİSİM 63 88 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: Bi bitmediniz 74 61 Yanıtla
  • selami inel: kene gibi yapıştı bırakmıyor önce kendini değiştirsin 78 48 Yanıtla
  • Yalnız Kurt: Reis il başkanı değiştirmekle olmaz bu işler. Hırsızları kendini yüksekte gören egoluları temizlemeden yoluna girmez bu işler. Artık helali haramı unuttu insanlar 116 3 Yanıtla
  • erol damar: hayırlısı olsun inşallah 46 53 Yanıtla
  • Bülent Tan: anlıyamadığım neyi zorluyorsu. çık git hayatımızdan yeni birisi gelsin. bizi içde ve dışda felakete sürüklüyorsun 57 33 Yanıtla
  • Selami Karagülle: HAYIRLI OLSUN 18 20 Yanıtla
  • Hakan Tosun: Gruplaşmaların tavan yaptığı Manisa ve bazı ilçelerinde ve alınan başarısız sonuçlar ortadayken, neden İl başkanı hâlâ koltuğundan alınmıyor. Bu gruplaşmanın yani adamcılık sebebiyle mi yapılmaz yada koskoca Manisa'mızda Manisa içinden bir irade tanınmamaktadırlar mı ? 25 2 Yanıtla
  • H. Bay.: Kütahya??? 24 1 Yanıtla
  • Beykozlu: Arım Balım Peteğim 9 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:13:57. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'de 4 ile yeni başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement