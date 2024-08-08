AK Parti\'de 4 ile yeni başkan

Hakan Tosun:

Gruplaşmaların tavan yaptığı Manisa ve bazı ilçelerinde ve alınan başarısız sonuçlar ortadayken, neden İl başkanı hâlâ koltuğundan alınmıyor. Bu gruplaşmanın yani adamcılık sebebiyle mi yapılmaz yada koskoca Manisa'mızda Manisa içinden bir irade tanınmamaktadırlar mı ?