AK Parti'de bayrak değişimi: Yeni İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de bayrak değişimi: Yeni İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada, 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkan adayının Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olduğunu belirtti. Kabaktepe, "Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak" ifadelerini kullandı.

24.12.2024 07:59
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AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek kongrede aday olmayacağını bir kez daha duyurdu. Kabaktepe yaptığı açıklamada il başkan adayının Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in olduğunu açıkladı.

Kabaktepe yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "AK Parti, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketidir. Bu dava, milletimizin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk'a hizmet bilen, mazlumların umudu, güçlü Türkiye'nin inşasında öncü olan büyük bir kadro hareketidir. Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu kutlu davayı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışan bir dava kardeşliği içerisindeyiz.

"KONGRELERİMİZ BAYRAK YARIŞININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİDİR"

AK Parti'de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır; bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır.

Şimdi, İstanbul'umuzda bu kutlu davayı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan bu aziz şehrimize hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım atıyoruz. 8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.

"ÖZDEMİR KARDEŞİMİZ VİZYONER BİR DAVA ADAMI OLARAK..."

Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak; İstanbul'umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır. Bu vesileyle, 8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bu davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ve partimize hizmet etmeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız."

AK Parti'de bayrak değişimi: Yeni İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu

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Son Dakika Politika AK Parti'de bayrak değişimi: Yeni İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'de bayrak değişimi: Yeni İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu - Son Dakika
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