AK Parti\'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

Politika

Yerel seçimlerde beklediği sonucu alamayan AK Parti'de teşkilatlardan başlayan değişim süreci önümüzdeki günlerde hız kazanacak. Seçimde sonra Rize, Adıyaman ve Batman il yönetimi değişmişti. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Çok sayıda teşkilatın istifası istenilecek.

KONGRE 2025 YILI İÇERİSİNDE YAPILACAK

AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile kongre takvimi ile ilgili alternatifli formüller hazırlamıştı. Kongrenin 2025 yılı içinde yapılmasının daha doğru olacağı sonucuna varılmış, ancak bu süre içinde il ve ilçe başkanlarından başlayarak değişim sürecinin başlatılması kararlaştırılmıştı.

DEĞİŞİM TEŞKİLATLARDAN BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerden sonra katıldığı parti toplantılarında 'Bayrak değişimine' gidileceğini açıklamasında rağmen, şu ana kadar parti üst yönetimine ilişkin herhangi bir adım atmadı. Erdoğan'ın, parti üst yönetimi yerine, değişim sürecini teşkilatlardan başlatılması görüşünde olduğu belirtiliyor.

TEŞKİLATLARIN CANLI TUTULMASI AMAÇLANIYOR

Bu kapsamda, bayramdan önce genel merkezin talimatı ile Rize, Adıyaman ve Batman il başkanları istifa etmişti. Önümüzdeki günlerde hız kazanacak değişim sürecinin teşkilatlardan başlanmasına parti içinde itiraz edenler de bulunuyor. Ancak, il ve ilçe bazında değerlendirmeleri tamamlama aşamasına gelen AK Parti yönetimi, değişimin tabandan tavana doğru ilerlemesinin teşkilatları canlı tutacağı görüşünde.

ERDOĞAN'IN SÖZÜ REHBER OLDU

Erdoğan'ın, "Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize de mazhar olamaz" şeklindeki açıklamasını hatırlatan AK Parti kurmayları, özellikle seçim kaybedilen illerde kapsamlı bir değişimin kapıda olduğunu kaydetti.

YENİ İSİMLER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre kongreye kadar, teşkilatlardaki yenilenme sürecini tamamlamayı hedefleyen AK Parti yönetimi, istifa ettirilecek il ve ilçe başkanlarının yerlerine atanacak isimler için de detaylı bir çalışma yapıyor. Erdoğan'ın da teşkilatlara getirilecek yeni isimler hakkında 'güvendiği isimlerle ve fikrine önem verdiği yakın dostları' ile bizzat değerlendirme yaptığı ifade ediliyor.