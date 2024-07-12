AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

AK Parti\'de gözler 23 Temmuz\'daki MKYK\'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından il başkanlarıyla başlayan ve kabinedeki 2 bakanla devam eden değişim dalgası hız kesmiyor. Partideki değişim için tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrilirken, Ankara kulislerine düşen iddiaya göre MKYK toplantısının ardından bazı genel başkan yardımcıları görevden alınacak.

12.07.2024 09:51
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31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 37,7 ile birinci parti çıkan CHP'nin gerisinde kalan AK Parti'de değişim için düğmeye basılmıştı. Bazı il başkanlarının görevden alınmasının ardından geçtiğimiz günlerde ise Kabine değişikliğine gidilerek Sağlık Bakanlığı'na Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ise Murat Kurum atanmıştı.

GÖZLER 23 TEMMUZ'DAKİ MKYK TOPLANTISINDA

AK Parti kulislerinde değişimin bu isimlerle sınırlı kalmayacağı konuşulurken, tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrildi.

"ODALARINI TOPLAMAYA BAŞLADILAR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir. Hatta genel başkan yardımcılarının bir bölümünün odasını toplamaya başladığı ve veda etmeye hazırlandıkları ileri sürüldü.

DEĞİŞİM SÜRECİ DEVAM EDECEK

MKYK toplantısında, AK Parti'nin kongre takviminin ele alınacağı belirtilirken, il ve ilçe başkanlıklarında başlayan değişim sürecinin de devam edeceği kaydedildi.

KABİNE'DE YENİ BİR DEĞİŞİKLİK YAŞANABİLİR

Ekim ayında başlayacak yeni dönemde Meclis grup yönetiminde de bazı değişikliklerin olabileceği, Kabine'de yeni bir değişimin ise kongre takvimiyle paralel gerçekleşeceği yorumları yapılıyor.

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Son Dakika Politika AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Akay Kayhan: Göstermelik değişimleri bu millet yemiyor artık..! 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir - Son Dakika
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