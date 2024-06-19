AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni modeli devreye giriyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni modeli devreye giriyor

AK Parti\'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni modeli devreye giriyor

AK Parti, önümüzdeki dönem için üç ayaklı yeni bir iletişim stratejisi belirledi. Buna göre halkla iletişimde "kör noktalar" tespit edilerek milletvekilleriyle söylem çalışma grupları oluşturacak.

19.06.2024 08:37
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31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AK Parti içerisinde yeni dönemin yol haritası için çalışmalar devam ederken farklı bir strateji izlenileceği öğrenildi. 3 başlık altında yapılan plana göre AK Partili yetkililer sahada ve medyada daha görünür olacak.

"SÖYLEM GRUPLARI" OLUŞTURULACAK

Milliyet'te yer alan habere göre; AK Parti'nin yeni iletişim stratejisi kapsamında halkla iletişimde "kör noktaları" tespit edecek olan parti yönetimi, öncelikle milletvekilleriyle dönem dönem değişecek söylem çalışma grupları oluşturacak. Bu gruplar gündem oluşturacak ve akışı belirleyecek konular üzerinde yoğunlaşacak; partililer arasında söylem birliği kurulacak.

BASIN TOPLANTISI SAYISI ARTIRILACAK

AK Partililerin yasa tekliflerinin Meclis'ten daha hızlı geçirilmesi için genelde Meclis Genel Kurulu'nda ya da komisyonlarda söz alması ve tartışma çıkartması istenmiyordu. Yeni dönemde vekillerin Meclis çalışmalarında gündem dışı, yerinden söz, sataşma, grup önerileri gibi başlıklarda her vesileyle konuşmaları sağlanacak ve basın toplantısı sıklıkları artırılacak. Gündemdeki her konu hakkında parti görüşünü dillendirecek olan AK Partililer, basın açıklamalarıyla vatandaşlara ulaşacak.

ÇOK KONUKLU TARTIŞMA PROGRAMLARINA KATILACAKLAR

AK Partili vekillerin ve parti yöneticilerinin, televizyonlardaki tartışma programlarına katılımı ile ilgili de yeni bir adım atılıyor. AK Partili vekiller ve parti yöneticileri, yeni strateji çerçevesinde bundan böyle televizyon programlarına aktif katılım sağlayacak. Partililer çok konuklu tartışma programlarına katılarak parti politikalarını ve güncel konuları değerlendirecek.

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Son Dakika Politika AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni modeli devreye giriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni modeli devreye giriyor - Son Dakika
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