AK Parti\'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor

AK Parti'nin 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı bizzat açıklayacak. Kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkıyor.
Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin adaylarının bir kısmı yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak.
Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak. AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.
AK Parti'nin en çok merak edilen belediye başkan adayı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. AK Parti'nin İstanbul adayı, yarınki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi geçiyor.
Açıklanacak 12 büyükşehir
Büyükşehirler dışındaki 16 il
Ayrıca AK Parti ile MHP arasındaki seçim iş birliğinin detayları da netleşti. AK Parti İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek. Ankara'da da Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş ve Kalecik'te seçime MHP'nin adayıyla girilecek.
MHP'nin AK Parti'nin adayını destekleyeceği iller ise Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak.
AK Parti ise 5 ilde MHP'nin adayına destek verecek. Bu iller Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak açıklandı.
AK Parti ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime girecek. Bu iller Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi.
Erzincan'da AK Parti ile MHP'nin ortak belediye başkan adayının ise mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun olması bekleniyor.
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