AK Parti\'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor

200 dolar karşılığında kocasına cami videosu çektiren bile var

O nasıl bakış öyle sayın bakan!

AK Parti'nin 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı bizzat açıklayacak. Kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkıyor.

AK PARTİ'DE YARIN KRİTİK GÜN

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin adaylarının bir kısmı yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak.

ERDOĞAN, 28 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLAYACAK

Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak.

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak. AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.

EN ÇOK İSTANBUL MERAK EDİLİYOR

AK Parti'nin en çok merak edilen belediye başkan adayı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. AK Parti'nin İstanbul adayı, yarınki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi geçiyor.





Açıklanacak 12 büyükşehir

İstanbul

Muğla

Kocaeli

Erzurum

Eskişehir

Balıkesir

Bursa

Aydın

Samsun

Mardin

Denizli

Ordu

Büyükşehirler dışındaki 16 il

Artvin

Bayburt

Giresun

Elazığ

Edirne

Düzce

Bitlis

Bingöl

Çanakkale

Çankırı

Kastamonu

Rize

Sinop

Tokat

Yalova

Isparta





KULİSLERDE HANGİ İL İÇİN KİMİN İSMİ GEÇİYOR?

Ankara: Turgut Altınok

Turgut Altınok İstanbul: Murat Kurum, Tevfik Göksu

Murat Kurum, Tevfik Göksu İzmir: Hamza Dağ

Hamza Dağ Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Nebi Hatipoğlu Sakarya: Ekrem Yüce

Ekrem Yüce Adana: Halil Nacar

Halil Nacar Gaziantep: Fatma Şahin

Fatma Şahin Trabzon: Murat Zorluoğlu

Murat Zorluoğlu Şanlıurfa: Mehmet Canpolat

Mehmet Canpolat Balıkesir: Yücel Yılmaz

Yücel Yılmaz Hatay: Mehmet Öntürk

Mehmet Öntürk Konya: Uğur İbrahim Altay

Uğur İbrahim Altay Antalya: Hakan Tütüncü

Hakan Tütüncü Giresun: Aytekin Şenliklioğlu

Aytekin Şenliklioğlu Rize: Rahmi Metin

Rahmi Metin Gümüşhane: Ercan Çimen

Ercan Çimen Denizli: Osman Zolan

Osman Zolan Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Şahin Şerifoğulları Mardin: Veysi Şahin

AK PARTİ İSTANBUL'DA DÖRT, ANKARA'DA 5 İLÇEDE MHP'Yİ DESTEKLEYECEK

Ayrıca AK Parti ile MHP arasındaki seçim iş birliğinin detayları da netleşti. AK Parti İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek. Ankara'da da Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş ve Kalecik'te seçime MHP'nin adayıyla girilecek.

MHP'NİN AK PARTİ'Yİ DESTEKLEYECEĞİ İLLER

MHP'nin AK Parti'nin adayını destekleyeceği iller ise Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak.

AK PARTİ'NİN MHP'Yİ DESTEKLEYECEĞİ İLLER

AK Parti ise 5 ilde MHP'nin adayına destek verecek. Bu iller Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak açıklandı.

PARTİLERİN SEÇİME YALNIZ GİRECEĞİ İLLER

AK Parti ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime girecek. Bu iller Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi.

Erzincan'da AK Parti ile MHP'nin ortak belediye başkan adayının ise mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun olması bekleniyor.