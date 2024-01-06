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AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor - Son Dakika
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AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Adayı duyurulacak 28 il arasında İstanbul bulunuyor. İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkıyor. İşte adayları açıklanacak iller ve kulislerde ismi geçen isimler...

06.01.2024 - 20:08,  Güncelleme: 20:21
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AK Parti'nin 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı bizzat açıklayacak. Kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkıyor.

AK PARTİ'DE YARIN KRİTİK GÜN

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin adaylarının bir kısmı yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak.

ERDOĞAN, 28 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLAYACAK

Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak.

AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor

46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak. AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.

EN ÇOK İSTANBUL MERAK EDİLİYOR

AK Parti'nin en çok merak edilen belediye başkan adayı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. AK Parti'nin İstanbul adayı, yarınki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi geçiyor.

AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor


Açıklanacak 12 büyükşehir

  • İstanbul
  • Muğla
  • Kocaeli
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Balıkesir
  • Bursa
  • Aydın
  • Samsun
  • Mardin
  • Denizli
  • Ordu

Büyükşehirler dışındaki 16 il

  • Artvin
  • Bayburt
  • Giresun
  • Elazığ
  • Edirne
  • Düzce
  • Bitlis
  • Bingöl
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Kastamonu
  • Rize
  • Sinop
  • Tokat
  • Yalova
  • Isparta


AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor

KULİSLERDE HANGİ İL İÇİN KİMİN İSMİ GEÇİYOR?

  • Ankara: Turgut Altınok
  • İstanbul: Murat Kurum, Tevfik Göksu
  • İzmir: Hamza Dağ
  • Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
  • Sakarya: Ekrem Yüce
  • Adana: Halil Nacar
  • Gaziantep: Fatma Şahin
  • Trabzon: Murat Zorluoğlu
  • Şanlıurfa: Mehmet Canpolat
  • Balıkesir: Yücel Yılmaz
  • Hatay: Mehmet Öntürk
  • Konya: Uğur İbrahim Altay
  • Antalya: Hakan Tütüncü
  • Giresun: Aytekin Şenliklioğlu
  • Rize: Rahmi Metin
  • Gümüşhane: Ercan Çimen
  • Denizli: Osman Zolan
  • Elazığ: Şahin Şerifoğulları
  • Mardin: Veysi Şahin

AK PARTİ İSTANBUL'DA DÖRT, ANKARA'DA 5 İLÇEDE MHP'Yİ DESTEKLEYECEK

Ayrıca AK Parti ile MHP arasındaki seçim iş birliğinin detayları da netleşti. AK Parti İstanbul'da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek. Ankara'da da Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş ve Kalecik'te seçime MHP'nin adayıyla girilecek.

MHP'NİN AK PARTİ'Yİ DESTEKLEYECEĞİ İLLER

MHP'nin AK Parti'nin adayını destekleyeceği iller ise Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak.

AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor

AK PARTİ'NİN MHP'Yİ DESTEKLEYECEĞİ İLLER

AK Parti ise 5 ilde MHP'nin adayına destek verecek. Bu iller Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak açıklandı.

PARTİLERİN SEÇİME YALNIZ GİRECEĞİ İLLER

AK Parti ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime girecek. Bu iller Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi.

Erzincan'da AK Parti ile MHP'nin ortak belediye başkan adayının ise mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun olması bekleniyor.

AK Parti\'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor
YORUMLAR (2)
  • bedir arslan: çokmu önemli Yanıtla 1 4
  • Serkan Keskin: ??? Yanıtla 1 4

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor - Son Dakika
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