AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı

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Instagram'a getirilen ve kısa süre sonra kaldırılan erişim engeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı çileden çıkardığı iddia edildi. İki bakanın, bu kararın turizm ve ekonomiye olumsuz etkileri olduğunu savunduğu belirtildi. Instagram'a erişim engeli, sosyal medya üzerinden satış yapan girişimcilere ve günlük 1,9 milyar TL değerindeki e-ticaret hacmine zarar verdiği gerekçesiyle tepki çekmişti.

13.08.2024 12:19
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Instagram'a getirilen ve kısa süre sonra kaldırılan erişim engelinin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın tepkisine neden olduğu iddia edildi.

Türkiye'nin Instagram'a erişimi engelleme kararı, sosyal medya üzerinden satış yapan girişimcilerin tepkisine neden olmuştu. Uzmanlar ise günlük 1,9 milyar TL değerinde e-ticaret hacminin bu erişim yasağından etkilenebileceğini ifade ederek karara tepki göstermişti. Instagram'a uygulanan bu yasak sadece vatandaşın değil, iddialara göre iki bakanın da tepkisine neden oldu.

INSTAGRAM YASAĞINA TEPKİ GÖSTEREN İKİ BAKAN

Gazeteci Nuray Babacan, konuyla ilgili yazısında "Yasağın, işletmelere verdiği zarar, ekonomik kayıplar bir yana bu duruma ilk tepki gösteren kişinin Turizm Bakanı olduğu anlatılıyor. Tam da turizm sezonunda, Türkiye'ye gelen binlerce yabancı turistin, Instagram yasaklı bir ülkede oldukları hissi yaratmanın maliyeti bakanı çileden çıkarmış. Milyonlarca lira harcanarak huzurlu ve özgür ülke imajı yaratmak için yapılan reklamların boşa gittiği anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

Babacan, yazısının devamında "Turistlerin bir kare foto ve anı paylaşamadığı, Türkiye'nin tanıtımını yapamadığı bu süreçte, Kuzey Kore, Uganda ve İran'la bir tutulmasına tepki gösteren tek isim Turizm Bakanı da değil. Kapısı sürekli çalınan diğer isim Ticaret Bakanı. Zaten ekonomik krizden beli bükülen küçük işletmelerin bu yasak nedeniyle tanıtım ve pazarlama olanaklarını kaybetmesi üzerine bu bakanlıkta da ciddi sıkıntı yaşandığı anlatılıyor." sözleriyle iddialarını dile getirdi.

AK Parti\'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı

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Son Dakika Politika AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: gençleri zehirlenen aileleri yuvaları dağıtan uygulamalar kapatılsın istegrama kısıtlama getirilmeli tiktok kapatılmalı vpn girişi engellenmeli 47 41 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Ake pe kapatılsın artık erken seçim de gelsin. Bunun gibi Çileler artık BİTSİN…. 32 23 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Türkiye'de İnstagram ve Tiktok hesabı kapatılmalı 28 17 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Keşke tiktokla beraber temelli kapatılsa 32 12 Yanıtla
  • Çelikk: Ne olay oldu bu Instagram sanki kripto para gibi 5 4 Yanıtla
  • Biyo Art: İnstagtamdan önce nasıl satış yapıyorlarsa aynen öyle yapmaya devam etsinler. 0 0 Yanıtla
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