AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti\'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

Ankara kulislerinde İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden bazı isimlerin AK Parti'ye geçmek istediği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise gelen bu talepler konusunda acele edilmemesini söylediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına "Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin. Bu süre içinde gerekli değerlendirmeleri yapalım. İnce eleyip sık dokuyalım" talimatını verdiği ifade ediliyor.

30.07.2024 10:38
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İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden bazı isimlerin AK Parti ile temasta oldukları Ankara kulislerinde son dönemde yüksek sesle dillendirilmeye devam ederken vekillerin yanı sıra bazı belediye başkanlarının da transfer talebinde bulunması üzerine, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiği öğrenildi.

ERDOĞAN: İNCE ELEYİP SIK DOKUYALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kurmaylarına "Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin. Bu süre içinde gerekli değerlendirmeleri yapalım. İnce eleyip sık dokuyalım. Parti programımıza uygun olanları, ilkelerimize, değerlerimize uygun olanları ve davaya sadık kalacak olanları değerlendirelim" dedi.

"HEMEN AK PARTİ'YE KATILIM OLMAZ, BİR SÜRE BAĞIMSIZ KALIN"

Bu yanıt üzerine AK Parti kurmaylarının söz konusu isimlere "Partinizden istifa edecekseniz, hemen AK Parti'ye katılım olmaz. Bir süre bağımsız kalın" telkininde bulunduğu ifade ediliyor.

TRANSFER EKİM AYINDA BAŞLAYABİLİR

Türkiye gazetesindeki habere göre AK Parti kurmayları hem belediye başkanlarından hem de milletvekillerinden katılımların ekim ayından itibaren gerçekleşebileceğini dile getiriyor. Ancak, AK Parti'nin 14 Ağustos'taki kuruluş yıl dönümü programında da bazı katılımların olabileceği ifade ediliyor.

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Son Dakika Politika AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin - Son Dakika

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