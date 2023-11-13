 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti'de yerel seçim için aday adaylığı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi - Son Dakika

AK Parti'de yerel seçim için aday adaylığı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi

13.11.2023 19:39  - Güncelleme: 19:56

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'n talimatı ile AK Parti'de yerel seçimler için aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi.

Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti'de de aday adaylığı süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi. Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım'a çekildi.

AK Parti, 17 Kasım'da yerel seçimler için aday adaylığı başvuruların tamamlanmasının ardından 19 Kasım'da temayül yoklaması yapacağını duyurmuştu.

22 KASIM'A ERTELENDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptığı yeni duyuru ile başvuruların 22 Kasım'a ertelendiğini duyurdu. Yavuz, " Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Çalışma kampımızda İl Başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de yerel seçim için aday adaylığı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi

ADAYLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Başvurular dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Teşkilatlara kriterlere ilişkin yazı gönderildi, kimlerin adaylık başvurusunda bulunamayacağı da tek tek sıralandı. Buna göre; parti disiplin kurullarının kararı ile ihraç edilenler başvuruda bulunamayacak.

AK Parti milletvekillerinin birinci ve ikinci derece yakınları milletvekilinin seçim çevresinden aday olamayacak.

İl ve ilçe başkanlarının görev yaptığı bölgede, birinci ve ikinci derece yakınları aday gösterilemeyecek.

Adaylık için halkta karşılığı olan isimlere öncelik verilecek.

Özellikle ilçe belediyelerinde adaylar belirlenirken; tevazu, halkın içindeki karşılığı, yönetim ve liderlik gibi kriterler öncelikli. Seçmen bölgesine yönelik proje üretimi ve vaatler de adayların belirlenmesinde önemli kriterler arasında. Her dönem olduğu gibi halkta karşılığı olan sevilen isimler ön planda olacak.

Aday adaylarının parti teşkilatındaki uyumlu çalışmaları da göz önünde bulundurulacak.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de yerel seçim için aday adaylığı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Türkiye ile Yunanistan arasında iletişim noktası mekanizması kurulacak
20:20 İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 11 bin 240'a ulaştı
19:39 AK Parti'de yerel seçim için aday adaylığı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi
19:07 Ülke ikinci felaketle sarsıldı! Nehirde alabora olan teknede çok sayıda kişi hayatını kaybetti
18:55 Akdeniz'de düşen helikopterdeki ABD'li askerlerin kimlikleri belli oldu
18:21 İran-Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:01 İsrail askerleri Gazze'de harabeye dönen okulda kutlama yaptı
17:46 Atatürk'e hakaret eden ve verem hastalığı nedeniyle serbest bırakılan dönercinin et kestiği görüntüler tepki çekti
17:40 Akşener'den DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a taziye ziyareti
17:00 Deniz Baysal'dan enkazları dekor yapıp üstünde poz veren Şahsiyet Meselemiz oyuncularına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 21:25:42. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'de yerel seçim için aday adaylığı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement