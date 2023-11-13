AK Parti'de yerel seçim için aday adaylığı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi

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Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti'de de aday adaylığı süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelendi. Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım'a çekildi.

AK Parti, 17 Kasım'da yerel seçimler için aday adaylığı başvuruların tamamlanmasının ardından 19 Kasım'da temayül yoklaması yapacağını duyurmuştu.

22 KASIM'A ERTELENDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptığı yeni duyuru ile başvuruların 22 Kasım'a ertelendiğini duyurdu. Yavuz, " Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Çalışma kampımızda İl Başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

ADAYLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Başvurular dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Teşkilatlara kriterlere ilişkin yazı gönderildi, kimlerin adaylık başvurusunda bulunamayacağı da tek tek sıralandı. Buna göre; parti disiplin kurullarının kararı ile ihraç edilenler başvuruda bulunamayacak.

AK Parti milletvekillerinin birinci ve ikinci derece yakınları milletvekilinin seçim çevresinden aday olamayacak.

İl ve ilçe başkanlarının görev yaptığı bölgede, birinci ve ikinci derece yakınları aday gösterilemeyecek.

Adaylık için halkta karşılığı olan isimlere öncelik verilecek.

Özellikle ilçe belediyelerinde adaylar belirlenirken; tevazu, halkın içindeki karşılığı, yönetim ve liderlik gibi kriterler öncelikli. Seçmen bölgesine yönelik proje üretimi ve vaatler de adayların belirlenmesinde önemli kriterler arasında. Her dönem olduğu gibi halkta karşılığı olan sevilen isimler ön planda olacak.

Aday adaylarının parti teşkilatındaki uyumlu çalışmaları da göz önünde bulundurulacak.