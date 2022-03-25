AK Parti'den 39 maddelik yasa teklifi - Son Dakika

AK Parti, muhtarların maaşlarını asgari ücret seviyesine de çeken 39 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve arkadaşlarının imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan 39 maddelik teklif, 'Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik öngörüyor. Teklifle; hakkında, reklam yasağı bulunanlara verilen reklamlar için yapılan harcamaların gider olarak kabul edilmemesi öngörülüyor. Özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin kazançlarının serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanıyor. Vergi dairesince yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay kullanılmasına ilişkin yetki getiriliyor.

KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA KOVUŞTURMA ETKİNLEŞTİRİLİYORVergi Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile kaçakçılık suçları, zincirleme suç kapsamına alınırken, vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulaması öngörülüyor. Kaçakçılık suçlarına ilişkin kovuşturma sürecinin etkinleştirilmesi de amaçlanıyor. Vergi kaçakçılığı suçlarında geçiş aşamasına ilişkin düzenlemeler getiriliyor. Seyahat acentalarının birliğe ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına yetki verilmesi öngörülüyor.MUHTARLARA MAAŞ DÜZENLEMESİAyrıca, muhtarların maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor. Üniversite kadrolarının kanunla cetvele eklenmesi öngörülüyor. Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak elde tutma süresi 3 yıla çıkarılıyor. İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevriliyor ve süresi 31 Aralık 2025 tarihine uzatılıyor. Türkiye 'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine geçici süreli istisna tanınıyor. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresinin uzatılması ve peşin ödemelerde indirim yapılması öngörülüyor.HAZİNE TAŞINMAZLARININ PEŞİN SATIŞINDA İNDİRİMTeklifle; hazine taşınmazlarının doğrudan satışına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Hazine taşınmazlarının peşin satışında indirim uygulanması öngörülüyor. Hazine taşınmazlarında irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine ilaveten alınan hasılat payına ilişkin düzenlemeler getiriliyor. Düzenleme ile; hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanabilmesi getiriliyor. 2022 ve 2023 yıllarında satılan kamu konutlarından elde edilen gelirlerin genel bütçeye gelir kaydedilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı ofislerinin Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ödemesinden muaf tutulması hedefleniyor. Teknik iflas durumunun giderilmesi için teknik iflas durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan 'sermaye tamamlama fonlarının' kurum kazancına eklenmemesi öngörülüyor. Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranının kalıcı olarak yüzde 25'e çıkarılması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Hazineye ilave faiz ödememesine ilişkin düzenlemeler getiriliyor.MAĞDURLARA DÜZENLEME

Ev almak için şirketlere para yatırıp mağdur olanlar için de düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; Tasfiye edilen Tasarruf Finansman Şirketlerinin tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılıyor. OHAL kapsamında kapatılan veya Hazineye devredilen kurum ve kuruluşların her türlü taşınır ve taşınmazlarının devir işlemlerine ilişkin tedbirlerde düzenleme yapılmakta ve bu kuruluşlardan alacaklı olanların alacaklarının ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapılıyor. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesi alınan ücretlerin korunmasına yönelik düzenleme getiriliyor. 2/B kapsamındaki taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılması hedefleniyor. Kamu personeline ödenen konaklama gideri ödemesi de teklifle artırılıyor.