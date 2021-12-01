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AK Parti 'den Başkan Gürkan'a teşekkür - Son Dakika

AK Parti 'den Başkan Gürkan'a teşekkür

01.12.2021 16:27
AK Parti 'den Başkan Gürkan'a teşekkür

AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Ebubekir Taş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Ebubekir Taş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arapgir İlçesine yapılan alt ve üst yapı çalışmalarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yönetim kurulu üyeleriyle birlikte teşekkür ziyaretinde bulunan AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Ebubekir Taş, ziyarette " Başkanımızı ziyaret ederek kendileriyle ilçemizle ilgili istişarelerde bulunduk. Arapgir ilçemizin asfalt çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bu çalışmalardan dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Diğer taraftan ilçemizin arıtma tesisi çalışmaları tamamlandı. Arapgir ilçemizin 60 -70 yıllık hizmetini görecek şekle getirildi. İlçemizdeki eksikliklerimizi de başkanımızla istişare ettik ve inşallah eksikliklerimiz de en kısa zamanda tamamlanacak" açıklamalarında bulundu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, AK Parti İlçe Başkanı ve yönetim kurulunu ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu ifade ederek, " Arapgir'de diğer 12 ilçemizle birlikte gerek alt yapı gerek çevre düzenleme gerekse üst yapı noktasında bütün ekipmanlarımızla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Arapgir ilçemizin alt yapısı tamamen yenilendi. Üst yapısında da yüzde 90'nın üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Biz göreve geldiğimizde susuz, kanalizasyonsuz, yolsuz, asfaltsız ve atık suların akarsulara karıştığı hiçbir yerimiz olmayacak dedik. Bu çerçeve içerisinde bütün ilçelerimize arıtma ihalelerini yaptık. Bazı ilçelerimizde inşaatlar bitti, bazılarında ise çalışmalar devam ediyor. Alt yapı noktasında arkadaşlarımız çalışmalarının büyük bir ekseriyetini bitirdiler. Arapgir merkezinde alt yapı çalışmaları tamamen bitirildi, üst yapı çalışmaları da asfaltıyla birlikte tamamlandı. Yaptığımız çalışmaların Arapgir'de yaşayan değerli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Arapgirli arkadaşlarımızın da hizmetlerimizi takdir etmesi bizleri memnun etmiştir. AK Parti Arapgir İlçe Başkanımız ve yönetimini de yaptığımız hizmetlerden dolayı bizlere teşekkür ziyaretinde bulundular. Bende kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

AK Parti 'den Başkan Gürkan'a teşekkür

Selahattin Gürkan, Hisarcık, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti 'den Başkan Gürkan'a teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti 'den Başkan Gürkan'a teşekkür - Son Dakika
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