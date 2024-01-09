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"22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt - Son Dakika
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"22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Aydın Ayaydın, daha önce sarf ettiği "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" sözlerine açıklık getirdi. Aynı zamanda eski CHP'li vekil olan Ayaydın, "CHP üyeliğimi sonlandıralı 1-2 yıl oluyor. Ben AK Parti'ye başka siyasi partide olduğum için oy vermemiştim. Ancak son seçimde AK Parti'ye oy verdim." dedi.

09.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 10:15
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İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 26 ilin belediye başkan adayı açıklandı. Muğla adayı ise eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın oldu. Ayaydın, eski bir CHP'li olmasına dair ve daha önce sarf ettiği "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" sözlerine açıklık getirdi.

"22 YILDIR AK PARTİ'YE OY VERMEDİM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin adayını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın oldu. Ayaydın daha önce yaptığı "AK Parti'ye 22 yıldır oy vermedim" açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi.

AK Parti'den belediye başkan adayı olan eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt

"SÖZLERİM 14 MAYIS ÖNCESİYDİ, SON SEÇİMDE OYUMU AK PARTİ'YE VERDİM"

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Ayaydın, "Ben siyaseti noktalamıştım. Bu teklifi siyaset yapmak için kabul etmedim. Yerel yönetim olduğu ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için kabul ettim. Bunu siyaset olarak düşünmemek lazım. CHP üyeliğimi sonlandıralı 1-2 yıl oluyor. Ben AK Parti'ye başka siyasi partide olduğum için vermedim. Son seçimde AK Parti'ye verdim. Bahsedilen demecim, 14 Mayıs'tan önceydi. O tarihe kadar oy vermediğim doğru." dedi.

"22 yıldır AK Parti\'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan\'ın aday gösterdiği eski CHP\'li vekil Aydın Ayaydın\'dan eleştirilere yanıt
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: rüzgar gülleri :) Yanıtla 51 11
  • alos : Menfaatçiler Yanıtla 21 6
  • İsmail Kılınç: Makul bir açıklama siz başka bir partiye bağlı iken oyu diğer partiye verirmisiniz?chp ilişiği kesilince istediği partiye oy vermesi gayet normal kimsenin sorgulamaya hakkı yoktur bu durumda. Yanıtla 15 5
  • Necati Kaya: Muğlada onu yerler.Halk içine çıkamaz sanırım. Yanıtla 7 4
  • Ozay Metin: para dediğin onurda satın alır gururda. Para böyle birşey işte. Mesela neden hala filistin için fiziki adım atılmıyor müslüman ülkeler tarafından, çünkü para ve menfaat... Yanıtla 1 0

Aydın Ayaydın, AK Parti, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika '22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim' demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt - Son Dakika
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