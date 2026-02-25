AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi - Son Dakika
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi

AK Parti\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a doğumgünü sürprizi
25.02.2026 22:43  Güncelleme: 22:54
AK Parti\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a doğumgünü sürprizi
AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için özel bir şarkı ve video klip hazırladı. 'Nice Yıllara Reis' adlı bu özel çalışma, partinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Video klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat kesitleri ve Türkiye'nin son yıllardaki büyük projelerine yer verildi.

AK Parti, yarın doğum günü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" adlı özel bir doğum günü şarkısı ve video klip hazırladı. Video, partinin resmi sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı.

TANITIM VE MEDYA BAŞKANLIĞI HAZIRLADI

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluk yıllarından bugüne uzanan hayat kesitlerine yer verildi. Görüntülerde, aile üyeleriyle karelerin yanı sıra Türkiye'nin son yıllardaki büyük projeleri ve hizmetlerine ilişkin görüntüler de kullanıldı.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE" VURGUSU

Video klipte, Erdoğan'ın "büyük ve güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda hayata geçirilen eser ve yatırımlar ön plana çıkarıldı. Şarkı sözlerinde ise liderlik, kararlılık ve milletle yürüyüş temaları işlendi.

ŞARKININ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

"Nice Yıllara Reis" adlı eserin sözlerinde şu ifadeler yer aldı:

"Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu

Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu

Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın

Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

Nice yıllara Reis"

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

BAKANLARDAN KUTLAMA

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan,

Sağlık Bakanı Memişoğlu da şunları kaydetti:

"Eser siyasetiyle imkansız denilen projeleri birer birer gerçeğe dönüştüren, ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin refahı ve ülkemizin bekası için birlikte yürüyeceğimiz nice yıllara, nice kutlu zaferlere."

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
