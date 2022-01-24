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Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu

24.01.2022 12:10
Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, bir televizyon kanalında katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, bir televizyon kanalında katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kars Adliye Sarayı önüne gelen AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Merkez İlçe Başkanı Muhammer Sancar, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey ile yönetim kurulu üyeleri burada basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 14 Ocak'ta Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı bir programda CHP Grup başkan Vekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Gazeteci Sedef Kabaş hakkında avukatları arıcılığıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Başkan Adem Çalkın, "Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz son 20 yıldır diplomasiden, askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleriyle tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış, bölge coğrafyasında ve uluslar arası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir" dedi.

Çalkın, "Bu büyük başarıda en büyük pay, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Basın ilke ve ahlaklarına saygı duymayan, zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalına liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakeret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı bu milletin iradesini temsil eden bir makamdır. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi hakareti ifade özgürlüğü olarak değerlendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK parti teşkilatları olarak Sedaf Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Başkan Adem Çalkın ve beraberindekiler Adliye Sarayı önünden ayrıldı. - KARS

Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu

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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kayseri, Hakaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kars AK Parti teşkilatı Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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