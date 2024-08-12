AK Parti'nin "Gençlik" anketinden iktidarı düşündürecek sonuç - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'nin "Gençlik" anketinden iktidarı düşündürecek sonuç

AK Parti\'nin "Gençlik" anketinden iktidarı düşündürecek sonuç

AK Parti'nin Türkiye genelinde 3 bin kişi ile yaptığı anket, gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını ve ekonomiyi büyük sorun olarak gördüğünü ortaya koydu. Ankette gençlerin yüzde 40.1'i yurtdışında yaşama planı olduğunu belirtirken, yüzde 57.5'i siyasete ilgi duymadığını ifade etti. Gençlerin yüzde 25.8'i işsizlik, yüzde 21.9'u ekonomi ve yüzde 15.9'u eğitim sorunlarına dikkat çekti.

12.08.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, gençleri hedef kitlesine koyarak bir anket çalışması yaptı. Sonuçlardan gençlerin siyasete ilgi duymadıkları çıkarken "Gençlerle ilgili çözülmesi gereken en önemli sorun nedir?" sorusuna yüzde 25.8'lik bir kesim "İşsizlik" yanıtını verdi.

YURT DIŞINDA YAŞAMAK İSTEYEN SAYISI ARTIYOR

AK Parti, haziran ayında Türkiye genelinde 3 bin kişinin katıldığı bir araştırma yaparak gençlerin nabzını tuttu. Ankette "Gençlerle ilgili çözülmesi gereken en önemli sorun nedir?" sorusuna gençlerin yüzde 25.8'i işsizlik yanıtını verdi. Gençlerin yüzde 21.9'u "Ekonomi "ve yüzde 15.9'u ise "Eğitim" dedi. Gençlerin yüzde 40.1'i de "Yurt dışında yaşama planının olduğunu" söyledi.

Ankete göre, gençlerin yüzde 36.6'sı kendisini "Çok mutluyum" ve "Mutluyum" olarak tanımlarken, yüzde 25.8'i ise "Hiç mutlu değilim" ve "Mutlu değilim" olarak tanımladı.

GENÇLER SİYASETE İLGİ DUYMUYOR

Gelecekleri konusunda ise gençlerin yüzde 36.1'i "Çok iyimserim" ve "İyimserim" olarak değerlendirirken, yüzde 33.6'sı "Çok karamsarım" ve "Karamsarım" diyor.

"Neden geleceğiniz için karamsar düşünüyorsunuz?" sorusuna ise gençlerin yüzde 28.9'u "Ekonomik sorunlar olduğu için" cevabını verdi, yüzde 17.7'si ise "Gelecek kaygısı" dedi.

Gençlerin yüzde 21.3'ü siyasete "Çok ilgi duyduğunu" ve "İlgi duyduğunu" söylerken, yüzde 57.5'i ise "Hiç ilgi duymadığını" ve "İlgi duymadığını" aktardı.

Ankete göre gençlerin yüzde 30.4'ü kendini Atatürkçü, yüzde 13.6'sı Türk milliyetçisi, yüzde 4.7'si dindar, yüzde 4.3'ü muhafazakar kesime yakın gördüğünü söyledi.

AK Parti, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin 'Gençlik' anketinden iktidarı düşündürecek sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • murat salih başçı: Bir ülke nasıl tüketilir sanki 25 yıldır bunun belgeselini izliyoruz ülkede. Ve maalesef bu zor zamanlarda yaşamak bize düştü. izlemekten başka da birşey yapmadık yapamadık... 48 5 Yanıtla
  • Aydın KILIÇ: Haber pek inandırıcı gelmedi, sadece gençler değil çoğu insan imkanım olsa 1 dakika durmam bu ülkede diyor, 42 yaşındayım ve buna bende dahilim. 29 6 Yanıtla
  • Süleyman kor: gençlik at üstünde orak biçmek istiyor iş beğenmiyor illaki devlette çalışmak istiyor yok öyle bir dünya sanayilerde çırak yok her dalda gidişat gerçekten düşündürücü 5 10 Yanıtla
  • Süleyman kor: gençlerin yüzde 41 yurt dışında yaşamak istiyormuş yurt dışında çalışmak para kazanmak her baba yiğidin harcı değil nokta 3 10 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Bu ülkede acilen tarım hayvancılık ağaç dikme seferberliği başlatılmalı . Bu temel taşlara sahip çıkarsak her şey rayına oturmaya başlayacaktır. Bu yapı taşları bitmek üzere 9 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: ben ekonomistin dedi ve ortaya çıkan sonuc 3 0 Yanıtla

09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
16:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ü andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı
16:28 Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor
16:10 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu
15:45 Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 10:45:09. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'nin "Gençlik" anketinden iktidarı düşündürecek sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement