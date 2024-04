AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır

Politika

NE OLMUŞTU?

Bakan Şimşek geçen hafta ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda İngilizce olarak, "Yerel (halkı ya da yatırımcıları) enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor (We just have to convince locals that inflation is going to fall)" ifadelerini kullanmıştı. İfadeyi "yerel halk" olarak yorumlayanlar Şimşek'e sosyal medyadan tepki göstermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

AA muhabirine konuşan Bakan Şimşek, ifadeyi "yerel yatırımcılar" anlamında kullandığını belirterek, "Raporlarda, konuşmalarda, bunun hiçbir şekilde sosyal medyada veya şu anda muhalefetin dile getirdiği anlamda karşılığı yok. Türkiye'de uzun süre bakanlık yaptım. Milletimiz benim duruşumu bilir. Biz vatandaşımıza ve milletimize hizmetkarız. Bizim asla başkalarının iddia ettiği gibi durumumuz söz konusu olmaz." demişti.