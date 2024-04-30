AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır

Geniş Video İzle

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki bir etkinlikte sarf ettiği ve polemiklere neden olan "yerel" ifadesiyle ilgili konuştu. Çelik, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli de "Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız." dedi.

30.04.2024 17:53  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ABD'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında kullandığı "yerel" ifadesi sonrası ortaya çıkan polemiklere AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Çelik, Bakan Şimşek'in "yerel" ifadesiyle ilgili yorumda bulundu.

AK Parti'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Desteğimiz tamdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"BAKANIMIZA VE EKİBİNE DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Çelik, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızla ilgili kararlarımızı sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Desteğimiz tamdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

BAHÇELİ'DEN MEHMET ŞİMŞEK'E DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız. Bir şeyi söylemek istersem doğrudan söylerim." dedi.

AK Parti'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Desteğimiz tamdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

NE OLMUŞTU?

Bakan Şimşek geçen hafta ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda İngilizce olarak, "Yerel (halkı ya da yatırımcıları) enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor (We just have to convince locals that inflation is going to fall)" ifadelerini kullanmıştı. İfadeyi "yerel halk" olarak yorumlayanlar Şimşek'e sosyal medyadan tepki göstermişti.

AK Parti'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Desteğimiz tamdır
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

AA muhabirine konuşan Bakan Şimşek, ifadeyi "yerel yatırımcılar" anlamında kullandığını belirterek, "Raporlarda, konuşmalarda, bunun hiçbir şekilde sosyal medyada veya şu anda muhalefetin dile getirdiği anlamda karşılığı yok. Türkiye'de uzun süre bakanlık yaptım. Milletimiz benim duruşumu bilir. Biz vatandaşımıza ve milletimize hizmetkarız. Bizim asla başkalarının iddia ettiği gibi durumumuz söz konusu olmaz." demişti.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Devlet Bahçeli, Mehmet Şimşek, Ömer Çelik, AK Parti, Maliye, MHP, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • osman şahin: Sizin emrinizden çıkamaz tabiki destekliyeceksiniz 10 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Böyle dediğine göre Mehmet Şimşek in işi bitti... 3 1 Yanıtla

18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
19:02 Süper Lig ekibi, Dursun Özbek’e isyan etti: Mehmet Büyükekşi’yi sahiplenme Süper Lig ekibi, Dursun Özbek'e isyan etti: Mehmet Büyükekşi'yi sahiplenme
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
17:27 Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 19:36:06. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement