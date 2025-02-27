AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız. - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız.

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AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız.

27.02.2025 17:30
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Heyet ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajını açıkladı.

PKK lideri Öcalan, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." sözleriyle terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısının ardından AK Parti'den ilk yorum geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

AK Parti\'den Öcalan\'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız.

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Son Dakika Politika AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferdi Özkent:
    danışıklı dogus ama Kürtler size yine oy vermez 3 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Bozacının Şahidi Şıracı geçirmişler Olsun 1 0 Yanıtla
  • 220198:
    hey gidi hey 80 lerde 90 larda sokakta kurtce konusmak yasakken simdi istanbulun gobeginde tum kanallarda kurtce metin okunuyo,biz kurtlerde bizi o zaman ikinci sinif vatandas goren chp nin pesinden gittik onlara oy verdik neyse insallah hayirlisi olur ulke icin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız. - Son Dakika
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