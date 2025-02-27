AK Parti\'den Öcalan\'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Heyet ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajını açıkladı.

PKK lideri Öcalan, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." sözleriyle terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısının ardından AK Parti'den ilk yorum geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi.

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