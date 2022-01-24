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Başkan Altınsoy: "Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek hadsizliktir" - Son Dakika

Başkan Altınsoy: "Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek hadsizliktir"

24.01.2022 13:58
Başkan Altınsoy: "Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek hadsizliktir"

AK Parti Aksaray Teşkilatı İl Başkanı Hüseyin Altınsoy öncülüğünde adliyeye giderek Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Aksaray Teşkilatı İl Başkanı Hüseyin Altınsoy öncülüğünde adliyeye giderek Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Aksaray Adliyesi önünde bir açıklama yapan İl Başkanı Altınsoy, "CHP'nin adeta yayın organı haline gelen Tele1 ekranlarında sistematik olarak partimize, genel başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaretamiz ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak'ta, Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki programa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve sözde gazeteci Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu defa hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır bir hakarette bulunmuştur. Daha öncesinde değişik zamanlarda ağır hakaretlerde bulunmuş program konukları da bu hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz, son yirmi yıldır diplomasiden askeri hamlelere, sanayiden teknolojiye, sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleri ile tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtulan ülkemiz itibar kazanmış, bölge coğrafyasında ve uluslararası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bu büyük başarıda en büyük pay hiç şüphesiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Söyleyecek sözü olmayan çaresizler, ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer. Şundan emin olabilirsiniz, siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça, Büyük Türkiye'nin Büyük Lideri'nin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu çirkinliği, anti demokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz" dedi. - AKSARAY

Başkan Altınsoy: Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek hadsizliktir
Başkan Altınsoy: Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek hadsizliktir
Başkan Altınsoy: Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek hadsizliktir

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Aykut Erdoğdu, Engin Özkoç, Sedef Kabaş, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altınsoy: 'Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek hadsizliktir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Altınsoy: "Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek hadsizliktir" - Son Dakika
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