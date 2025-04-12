Acil Çağrı Merkezi'ne 'asılsız ihbar'ın cezası artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Acil Çağrı Merkezi'ne 'asılsız ihbar'ın cezası artıyor

Geniş Video İzle

Hükümet, 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul edenlere karşı önemli bir adım atıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla görevlilerle konuşan veya çağrı bırakanlara uygulanan para cezasının 1500 liraya yükseltilmesini öngören teklif TBMM'ye sunuldu. İhbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tespiti halinde ise 15 bin lira para cezası verilecek. Tekrarında ise ceza katlanacak.

12.04.2025 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 32 maddeden oluşan kanun teklifte 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek maksadıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişilere idari para cezası uygulanacak.

29 MİLYON ASILSIZ ÇAĞRI

Kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 103 milyon çağrının yüzde 28,46'sının (29 milyon), bu yılın ilk üç ayında ise alınan 14,6 milyon çağrının yüzde 30'unun meşgul eden çağrılar çıktığını söyledi. Güler "Asılsız çağrıların yaklaşık yüzde 1'ini 'asılsız ihbar' oluşturmaktadır. Bu, olay yerine intikal eden ekiplerin, yapılan ihbarın gerçek dışı olduğunu tespit etmesi durumudur. Bu tür ihbarlar; müdahaleyi geciktirerek telafisi mümkün olmayan can kayıplarına sebep olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

TEKRARA İKİ KAT CEZA

Teklife göre, 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle gereksiz sohbet etmeye çalışan ve çalışanları işinden alıkoyan kişilere ilgili valiliklerce, 1.500 lira para cezası verilecek. Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi hâlinde ise söz konusu kişilere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Aynı kişilerin suçları bir yıl içinde tekrarlaması durumunda idari para cezaları iki katı olarak uygulanacak. Asılsız ihbar yaparak acil müdahale ekiplerinin zamanını çalanlara ise 15 bin lira para cezası kesilecek. Bu suçları iki yıl içinde ikinci defa işleyenlere idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.


Acil Çağrı Merkezi\'ne \'asılsız ihbar\'ın cezası artıyor
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

AK Parti, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Acil Çağrı Merkezi'ne 'asılsız ihbar'ın cezası artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 205622:
    yok artık 112 parali olsun sadece ihtiyacı olanlar arar tek çaresi bu gerisi hikaye..memur işlem yapacak sonra mahkemeye git gel .... 0 4 Yanıtla
  • Tuna Han:
    hahaha zaten sizden başka öneri beklenemezdi 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
Akasya Durağı’nın Dilek’iydi İşte Pelin Sönmez’in son hali Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! İşte Pelin Sönmez'in son hali
Mert Hakan Yandaş’ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı Mert Hakan Yandaş'ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
Sebebi çok konuşulur Livakovic, Fenerbahçe’den ayrılıyor Sebebi çok konuşulur! Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor
İzmir’de toplu ulaşıma zam geldi İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi
Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü
Fenerbahçe maçı ertelenecek mi İşte Sivas 4 Eylül Stadı’nda son durum Fenerbahçe maçı ertelenecek mi? İşte Sivas 4 Eylül Stadı'nda son durum
Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti
Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı
Görüntü Türkiye’den Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti

14:47 CHP’de MYK belli oldu CHP'de MYK belli oldu
14:00 Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
11:47 Görüşmede Erdoğan’dan 13 maddelik talepleri oldu mu DEM Parti’den açıklama var Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var
10:28 Zirai don kayısıyı vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik Zirai don kayısıyı vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik
17:55 Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun’da Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun'da
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
17:28 Bomba iddia Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir Bomba iddia! Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir
17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
17:14 İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
17:09 Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızı için karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya geldi
16:54 Netanyahu ile ordu arasında büyük gerilim: Bir avuç yabani ot Netanyahu ile ordu arasında büyük gerilim: Bir avuç yabani ot
16:51 Olay iddia Cenk Tosun’un transferi bakın neden iptal olmuş Olay iddia! Cenk Tosun'un transferi bakın neden iptal olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 15:21:34. #7.13#
SON DAKİKA: Acil Çağrı Merkezi'ne 'asılsız ihbar'ın cezası artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement