Acil Çağrı Merkezi\'ne \'asılsız ihbar\'ın cezası artıyor

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 32 maddeden oluşan kanun teklifte 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek maksadıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişilere idari para cezası uygulanacak.

29 MİLYON ASILSIZ ÇAĞRI

Kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 103 milyon çağrının yüzde 28,46'sının (29 milyon), bu yılın ilk üç ayında ise alınan 14,6 milyon çağrının yüzde 30'unun meşgul eden çağrılar çıktığını söyledi. Güler "Asılsız çağrıların yaklaşık yüzde 1'ini 'asılsız ihbar' oluşturmaktadır. Bu, olay yerine intikal eden ekiplerin, yapılan ihbarın gerçek dışı olduğunu tespit etmesi durumudur. Bu tür ihbarlar; müdahaleyi geciktirerek telafisi mümkün olmayan can kayıplarına sebep olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

TEKRARA İKİ KAT CEZA

Teklife göre, 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle gereksiz sohbet etmeye çalışan ve çalışanları işinden alıkoyan kişilere ilgili valiliklerce, 1.500 lira para cezası verilecek. Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi hâlinde ise söz konusu kişilere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Aynı kişilerin suçları bir yıl içinde tekrarlaması durumunda idari para cezaları iki katı olarak uygulanacak. Asılsız ihbar yaparak acil müdahale ekiplerinin zamanını çalanlara ise 15 bin lira para cezası kesilecek. Bu suçları iki yıl içinde ikinci defa işleyenlere idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.



