AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama

AK Parti\'den terör örgütü PKK\'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
11.07.2025 13:02
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Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terör örgütü PKK bugün Süleymaniye'de silahları bıraktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin, "Gelinen aşamada "terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır" dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda bugün tarihi bir adım atıldı. Terör örgütü PKK'ya ait 30 kişilik ilk grup silahlarını yaktı. Casene Mağarası'nda gerçekleşen sembolik silah bırakma törenine ilişkin AK Parti'den ilk açıklama geldi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE İLK ADIM GERÇEKLEŞTİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda PKK'nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti.

Sn Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Sn Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin "terörsüz bölge" hedefine ulaşmasını sağlayacaktır.

"DEVLET KURUMLARI KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEYE DEVAM EDİYOR"

DEM Parti'nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis'in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda "terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ SAYESİNDE 'TEK VATAN, TEK MİLLET, TEK DEVLET, TEK BAYRAK' İLKESİ HER ŞARTTA KORUNMUŞTUR"

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkesi her şart altında korunmuştur.

"KRİTİK BİR EŞİK GEÇİLMİŞTİR"

Gelinen aşamada "terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır.

Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir.

Terörü "vekâlet savaşları"nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade "terörsüz Türkiye" iradesi ve bunun "terörsüz bölge" anlayışına ilham kaynağı olmasıdır."

AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama

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Son Dakika Politika AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muharrem Ayten:
    Bu tiyatroya inanan geni kanı düzgün bir vatansever varmı acaba. 0 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Rabbimin NUR'u da Kalmamış :(( 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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