AK Parti\'den vekillerle ilgili performans raporu! 100\'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

Politika

CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci çıktığı 31 Mart seçimlerindeki başarısızlığın nedenleri üzerine çalışmalar yapan AK Parti kurmayları bir yandan da teşkilatın verimliliğini artırmak için düğmeye bastı.

Milletvekillerinin TBMM performans faaliyetlerini raporlayan AK Partili kurmaylar 100'e yakın milletvekilinin yasama faaliyetlerinde aktif rol almadığını tespit etti.

100 MİLLETVEKİLİNE CİDDİ BİR UYARI GEÇİLDİ

Vekillere parti yönetimi tarafından ciddi uyarılarda bulunulduğu öğrenilirken yasama faaliyetlerinin öneminin anlatıldığı toplantılar yapılmaya başlandığı öğrenildi.

Yasama faaliyetlerine katılmayan 100'e yakın vekilin ilk kez seçilen isimler olduğu ifade edilirken partideki tecrübeli vekillerin de bu durumdan dolayı bir hayli rahatsız oldukları ve bu isimlerden ricacı oldukları aktarıldı.

MAAŞLARI SON ZAMLA BİRLİKTE 170 BİN TL OLDU

Son zamlarla birlikte maaşları 170 bin TL seviyesine yükselen vekillerin bu tutumu tepkilere neden olurken yaşanan gelişme akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl şubat ayında partisinin vekillerini Meclis'in genel kurul toplantılarına yeterli katılım sağlamadıkları gerekçesiyle eleştirdiği konuşmayı getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı "Bu beni üzmüştür. Bu millet, kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor. Bu maaşla birlikte vekil arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama genel kurulda eğer yoklamalarda benim vekil arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet sizlere hakkını helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Yerine getirmiyorsan, aldığınız maaşlar haramdır bunu böyle bilin."

ERDOĞAN'DAN YENİ BİR UYARI GELEBİLİR

Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 vekille ilgili ortaya çıkan raporun ardından benzer bir uyarıyı da bu isimlere yönelik olarak tekrarlayabileceği konuşuluyor.