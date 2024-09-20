AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, görevden affını isteyen 3 ilde, il başkanlarının değiştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Başkanlığımız, affını isteyen Ağrı, Çanakkale ve Nevşehir il başkanlarımızın yerine atamalar gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı.
3 ilin, İl Başkanlığına yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleşti. Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamalarda, görevden affını isteyen AK Parti Nevşehir eski İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Çanakkale eski İl Başkanı Naim Makas ve AK Parti Ağrı eski İl Başkanı Orhan Güngör'e geçmiş hizmetlerinden ötürü teşekkür edildi.
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