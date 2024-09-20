AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti

Politika

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, görevden affını isteyen 3 ilde, il başkanlarının değiştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Başkanlığımız, affını isteyen Ağrı, Çanakkale ve Nevşehir il başkanlarımızın yerine atamalar gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ATAMALAR ERDOĞAN'IN TENSİPLERİYLE GERÇEKLEŞTİ

3 ilin, İl Başkanlığına yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleşti. Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamalarda, görevden affını isteyen AK Parti Nevşehir eski İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Çanakkale eski İl Başkanı Naim Makas ve AK Parti Ağrı eski İl Başkanı Orhan Güngör'e geçmiş hizmetlerinden ötürü teşekkür edildi.

3 ilde il başkanlıklarına yapılan atamalar ise şöyle:

AK Parti Ağrı İl Başkanı: İlhami Yıldız

AK Parti Çanakkale İl Başkanı: Ömer Faruk Göktürk