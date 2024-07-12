AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

Politika

AK Parti, en düşük emekli aylığının artması için çalışma başlattı. Düzenlemeden, kök maaşı, en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında olan 1.8 milyon emekli yararlanacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılması niyeti var.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINDA AÇIKLARIZ"

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmaları henüz tamamlamadıklarını ifade ederek "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

3 FARKLI RAKAM DİLLENDİRİLİYOR

En düşük emekli maaşına zam için 3 farklı rakam konuşuluyor. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 10 bin TL olan maaşın 11.500-12.000-12.500 TL gibi rakamlara çıkması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLAN EDECEK

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 24,73 şeklinde zam alacağının netleşmesinin ardından AK Parti kurmayları kök maaşının düşüklüğünden dolayı zam alamayan 1,8 milyon emekli için ek düzenleme çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalar son bulduğunda gelecek hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.