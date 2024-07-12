AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili açıklamada bulundu. Çalışmaların devam ettiğini belirten Güler, zammın önümüzdeki hafta başında açıklanacağını duyurdu.

12.07.2024 16:25  Güncelleme: 16:48
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AK Parti, en düşük emekli aylığının artması için çalışma başlattı. Düzenlemeden, kök maaşı, en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında olan 1.8 milyon emekli yararlanacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılması niyeti var.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINDA AÇIKLARIZ"

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmaları henüz tamamlamadıklarını ifade ederek "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

3 FARKLI RAKAM DİLLENDİRİLİYOR

En düşük emekli maaşına zam için 3 farklı rakam konuşuluyor. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 10 bin TL olan maaşın 11.500-12.000-12.500 TL gibi rakamlara çıkması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLAN EDECEK

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 24,73 şeklinde zam alacağının netleşmesinin ardından AK Parti kurmayları kök maaşının düşüklüğünden dolayı zam alamayan 1,8 milyon emekli için ek düzenleme çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalar son bulduğunda gelecek hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

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Son Dakika Politika AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ender Kervancıoğlu: Kılıçdaroğlunu seçselerdi en düşük emekli maaşı asgari ücretin altına düşmeyecekti. Temmuzda ara zam yapılacaktı. Bayramlarda 8 bin 500 lira ikramiye verilecekti. Ama kimisi dediki ayda 10 bin liraya razıyım, yeterki sen başımızda ol. 19 10 Yanıtla
    nilgun aktaşkoçak: Sen de buna inandın 9 6 mustafa sagdic: nilgun sen 25 yildir inandiklarindan bahset hangisi gercek oldu ? 6 2 Erkan Toprakhisar: Bende buna inanmamızı tutuluyorum işte. kendileri inanmıyor verdikleri sözlere. isranbulu kazanan emekliye 10 bin pazar yardımı 9000 kira yardımı vaat etti ve kazandı git araştır bakalım ne oldu veriyor mu? 0 0
  • Erol MARASLI: En düşük emekli maaşı alanlar haricinde kiler emekli değilmi onlar boşunamı devlete yıllarca yüksek prim ödedi.ger işiniz toplumu kutuplaştırmaya yönelik 18 4 Yanıtla
  • Gökhan Avlar: Neden sadece en düşük maaşa yapılıyor bu zam ? Diğer prim ödeyenler enayi durumuna düştü böylece! 11 4 Yanıtla
    nilgun aktaşkoçak: kök maaşı 8 binin altında kalanlar için yapılıyor Çünkü onların maaşını etkilemedi 24 . 73 zam 1 2 mustafa sagdic: sen bosuna yasama bosver. 0 0
  • Deniz Memis: 10.000 TL 14.000 TL alanlar ne yapacak haksızlık yapmayın 8 1 Yanıtla
  • Deniz Memis: Bunca yıl ödediğimiz primler boşa mı gidecek 5 2 Yanıtla
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