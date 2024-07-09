AK Parti, erken seçimi 2027\'de gündeme alacak

Politika

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'na konuşan AK Parti kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti tabanından gelen tepkiler nedeniyle erken seçimi sık sık gündeme getirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin seçimler nedeniyle yorgun düştüğünü aktaran AK Partili kaynaklar, yapılan araştırmalarda vatandaşın yüzde 60'ndan fazlasının seçim istemediğinin ölçümlendiğini söyledi.

Haberde, ekonomiye odaklandıklarına yer veren AK Parti kurmayları, şu ifadeleri kullandı: "Ekonominin rayına girmesi için çalışıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde seçim tarihi konusunda değerlendirme yapılır. Ama Özel'in önerdiği 2026 hiçbir şekilde konuşmayacağız. Ama 2027 başından itibaren seçimlerin yenilenmesi konusunda bir değerlendirme yapılır. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimler bir yıl veya altı ay geriye çekilebilir".

DEVA, SAADET VE GELECEK PARTİLİ VEKİLLER ERKEN SEÇİME SICAK BAKMAZ

AK Parti kurmayları, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, CHP'nin kontenjanından TBMM'ye giren DEVA, Saadet ve Gelecek Partili milletvekillerinin de erken seçime girmek istemeyeceğini belirtti. Bu partilerin olası bir seçimde baraj altında kalacağını ve milletvekillerinin ellerindeki hakları bırakmak istemeyeceğini aktaran AK Parti kurmayları, seçime Meclis veya Cumhurbaşkanı kararıyla gidilip gidilmeyeceğinin de 2027'de konuşulacağını bildirdi.