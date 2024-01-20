AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Tevfik Göksu oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Esenler Belediye Başkan Adayı ise Tevfik Göksu oldu.

TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

1966 yılında Gölbaşı, Adıyaman'da doğan M. Tevfik Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı'nda tamamladıktan sonra 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde ortaöğrenimini tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Göksu, ardından 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Akademik çalışmalarına sosyoloji alanında yoğunlaşarak Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine sürdüren M. Tevfik Göksu, her daim aktif siyasetin içinde yer aldı.

SİYASET VE STK KARİYERİ

Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın ilişkiler kurarak Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarındaki üyelikleri arasında Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı yer almaktadır. Göksu, ayrıca siyasal propaganda konseptlerinin yanı sıra sivil toplum iletişim danışmanlığı ve yerel yönetim iletişim danışmanlığı alanlarında da çalışmalarda bulundu. 1992-2000 yılları arasında Bağcılar Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı görevini üstlendi.

2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Esenler Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Göksu, seçimi yüksek bir oy oranıyla kazandı. Aynı başarıyı 2014 ve 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de tekrarlayarak Esenler Belediye Başkanlığı görevine devam etti. Göksu, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. 31 Mart 2024 Seçimleri için Ak Parti tarafından bir kez daha Esenler Belediye Başkanı olarak aday gösterilmiştir.