AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu oyunu kullandığı Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda yerel basın mensubu ile tartışma yaşadı. Hatipoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Ne çekiyorsun oğlum" diyerek tepki gösterdi. O anlarda kameralar da kayıttaydı.
AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, oy kullanmak için geldiği okulda gazetecilerle gergin anlar yaşadı. Artı Gerçek'in haberine göre; yerel yayın yapan Es TV'nin açıklamasını çekmesini istemeyen Hatipoğlu, kameranın kapatılmasını isteyerek gazeteciye yönelik sert ifadeler kullandı.
Hatipoğlu, "Ne çekiyorsun oğlum? Üç ay boyunca hakaret, iftira. Bize 24 saat hakaret etti Es TV. CHP'nin yayın kuruluşu olduğunu biliyoruz. Oradan beslendiğini, faturalarının ödendiğini biliyoruz. Bu kadar yanlı bir haber üç ay boyunca hakaret, iftira olur şey değil" ifadelerini kullandı.
Eskişehir.net muhabirinin araya girip Hatipoğlu'na "Biz de basınız. Yaptığınız doğru değil" demesi üzerine Hatipoğlu, "Rahatsız olduysan çekme sen hadi. Es Tv de çekmiyor hadi abi" dedi.
"Eskişehir haber burada mı? O da çekmesin" diyen Hatipoğlu, diğer basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunduktan sonra oyunu kullanmak üzere sandık başına gitti. Yaşananlardan geriye ortaya çıkan bu görüntüler kaldı.
Son Dakika › Politika › AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum - Son Dakika
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