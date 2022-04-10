AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Konya'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Konya'da iftar programında konuştu Açıklaması

10.04.2022 22:12
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Konya'da iftar programında konuştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Ağrı'da AK Parti'li gençlerin düzenlediği sahur programına yönelik eleştirilere ilişkin, "Biz Iğdır'da buluştuğumuzda, biz Ağrı'da buluştuğumuzda, biz Erzurum'da buluştuğumuzda birileri rahatsız oluyor.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Ağrı'da AK Parti'li gençlerin düzenlediği sahur programına yönelik eleştirilere ilişkin, "Biz Iğdır'da buluştuğumuzda, biz Ağrı'da buluştuğumuzda, biz Erzurum'da buluştuğumuzda birileri rahatsız oluyor. Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor. Bugün Konya'da söylüyorum ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek." dedi.

İnan, AK Parti Konya Gençlik Kolları teşkilatı üyelerinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti'li gençlerin tüm parti teşkilatlarında yoğun bir biçimde çalışarak önceki dönemde görev yapan ağabeylerinden aldığı bayrağı daha ileriye taşıdıklarını söyledi.

AK Parti'li gençlerin Ağrı'da düzenlediği sahur programına yönelik eleştirilere cevap veren Kadir İnan, şunları söyledi:

"Biz Iğdır'da buluştuğumuzda, biz Ağrı'da buluştuğumuzda, biz Erzurum'da buluştuğumuzda birileri rahatsız oluyor. Birileri orada bu çalışmaların yürütülmesini istemiyor. Bugün Konya'da söylüyorum ak gençlik sizi daha fazla rahatsız etmeye devam edecek. Bırakın sahuru, bırakın iftarı, o illere adımını daha atamayan o altılı partinin gençlik örgütleri çalışmazken AK Parti gençlik kolları çalışıyor diye kuduruyorlar, daha fazla kudurmaya devam edeceksiniz. O gün bizle beraber olan bin tane üniversiteli gencin hatırı adına, AK Parti gençlik kolları üyelerinin teveccühü ile 2023'te sizleri sandığa gömeceğiz sandığa."

Etkinliğin sonunda günün anısına Kadir İnan'a Konya dokuması seccade halı hediye edildi, daha önceki yıllarda görev yapan teşkilat üyeleri ile çekilen toplu fotoğrafla program sona erdi.

İftar programına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'ya bağlı 31 ilçede görev yapan AK Parti gençlik kolları teşkilat başkanları ile önceki dönemlerde partinin il teşkilatında görev almış gençlik kolları başkanları katıldı.

YORUMLAR
500
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, Genel Başkanvekili Yıldırım ile görüştü AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, Genel Başkanvekili Yıldırım ile görüştü Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı

AK Parti, gençlik, İftar, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Konya'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 22:18:15. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Konya'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement