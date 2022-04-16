AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Afyonkarahisar'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, 2023'te geleceğin Türkiye'sini oylayacaklarını belirterek, "Bağımsızlık mücadelemizin büyük bir kararlılıkla nasıl devam ettiğini hep beraber dünyaya göstereceğiz." dedi.

İnan, AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Teşkilatının Atlı Spor Kulübü'nde düzenlediği "Vefa İftarı"nda yaptığı konuşmada, partisinin Afyonkarahisar Gençlik Kolları'nın kentte her zaman çok güçlü olduğunu ve Türkiye'ye örnek olacak başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Bu başarılı tabloda ve her girilen seçimde Afyonkarahisar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'yi yalnız bırakmadığını dile getiren İnan, şöyle konuştu:

"AK Parti'de bayrağı devir alan da devreden de her zaman aynı istikametin ve davanın yolcusudur. Hep beraber çok önemli ve yüzyılın seçimine gidiyoruz. 2023'te geleceğimizin Türkiye'sini oylayacağız. Bağımsızlık mücadelemizin büyük bir kararlılıkla nasıl devam ettiğini hep beraber dünyaya göstereceğiz. Bugün Türkiye'nin gücü ve potansiyeli hiç şüphesiz dünden daha güçlü. Türkiye, 2002'den bu yana 4 kat büyüdü."

-"2023'te de AK Parti'mizi yeniden iktidar yapacağız"

İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman gençlerle yol yürüdüğünü belirterek, gençleri de siyasetin nesnesi değil, öznesi olarak ilan ettiğini vurguladı.

AK Parti'nin Türkiye'de demokrasiyi güçlendirdiğini anlatan İnan, "İnsan haklarında, özgürlüklerde büyük aşamalar kaydetti. Bunlar durup dururken olmadı. Belirli mücadelelerle oldu. Bu minvalde 2023'e giderken son 20 yıllık tüm kazanımlarımızı Türkiye'deki gençler olarak kalıcı hale getireceğimiz bir seçime gidiyoruz. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm prangalarımız kırıldı, kırılmaya da devam edecek." diye konuştu.

İl Gençlik Kolları Başkanlığının çalışmalarına destek isteyen İnan, "Birileri gençler üzerinden manipülasyon yapabilir. Birileri gençlere her türlü virüsü, Omicron'u ve varyantı yaymaya çalışabilir. Son 20 yıldır, bu virüsler Türkiye'ye bulaştırılmaya çalışıldı ancak bu virüslerin en güçlü cevabı, AK Parti oldu. Bu dönemde bu virüslere karşı en güçlü cevap AK gençlik aşısı olacak. Bu minvalde de 2023'te de AK Parti'mizi yeniden iktidar yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı da sizlerin gayretleriyle yeniden başkan yapacağız." ifadelerini kullandı.

Programa İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, partililer ve gençler katıldı.