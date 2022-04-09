AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kandemir ile Dağ, Afyonkarahisar'da sahurda gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, muhabbet ikliminin muhafazası, birlik ve beraberliğin tesisine devam ettikçe milletin temsil edilme onurunu, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye vereceğini söyledi.

Kandemir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen sahur programında gençlerle buluştu.

Kandemir, konuşmasında, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rusya ile Ukrayna'nın Türkiye'nin adaletine güvendiğine işaret eden Kandemir şöyle konuştu:

" 'Bizim aramızda adaletle hükmedin. Arabulucu olun.' diye Türkiye'ye geliyorlar. Dinine, diline, ırkına ve cinsiyetine bakmadan yeryüzüne adalet dağıtma iddiasında olan bu siyasi hareketin, böyle bir liderin ardında siyaset yapmanın, sizlerle birlikte bu inanca omuz vermiş, gayret gösteren ve emek sarf eden arkadaşlarımızla sahur yapıyor olmanın hamdedilecek çok kıymetli bir yol yürüyüşü olduğunu düşünüyoruz."

Kandemir, ramazanın birlik, beraberlik, esenlik ve huzurun tesis edildiği bir ay olduğunu ve en kıymetli zamanın da sahur vakitleri olduğunu vurguladı.

"2023'ten sonra da inşallah elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

2023 seçimlerine ilişkin Kandemir, "Bu muhabbet iklimini muhafaza ettikçe, birlik ve beraberliği tesis ettikçe kim ne yaparsa yapsın, hangi desiseyi ve oyunu tezgahlarsa tezgahlasın bu millet evelallah, kendisinin temsil edilme onurunu inşallah yine Cumhurbaşkanımıza ve bu harekete verecek. Biz de bugüne kadar bu emaneti, nasıl canımız pahasına koruduk, mücadele ettikse 2023'ten sonra da inşallah elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

"2023 Haziran'ın ayak sesi de yine buradan tüm Türkiye'ye yayılıyor"

Hamza Dağ da gecenin bu saatinde fedakarlık gösteren gençler ile teşkilat mensuplarına hayırlı sahurlar diledi.

Gördüğü enerji, heyecan ve coşkuya dikkati çeken Dağ, "Allah'ın izniyle 2023'ün ayak sesi Afyonkarahisar'dan bütün Türkiye'ye yankılanıyor. 3 Kasım 2002'nin ayak sesi Afyonkarahisar'daki toplantıdan bütün Türkiye'ye nasıl yayıldıysa 2023 Haziran'ın ayak sesi de yine buradan tüm Türkiye'ye yayılıyor. Bu da bütün Türkiye'ye mesaj olsun." ifadesini kullandı.

Programda AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da birer konuşma yaptı.

Sahur programına İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, partililer ve gençler katıldı.