AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörün Belini Kırdık

Türkiye genelinde 21 kanalda yayınlanan "Anadolu Soruyor" programı, izleyicilerle yeniden buluştu. Programın moderatörlüğünü Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın yaptığı programda Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır ve Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık da yer aldı.

Canlı yayında, gündemin kritik başlıkları ele alınırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş gazetecilerin sorularını yanıtlayarak parti çalışmaları, teşkilat faaliyetleri ve güncel siyasi gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyükgümüş, partisinin rekor üye sayısı ve teşkilat çalışmaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Tüm çalışmalarımızın odağında millete hizmet var"

Büyükgümüş, AK Parti'nin sürekli bir çalışma ve teşkilatlanma anlayışı ile hareket ettiğini belirterek, "Biz seçim varmış gibi ayrıma gitmeyiz. Her Pazar seçim varmış gibi siyaset yapma geleneğimiz var. Teşkilatlarımızla kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Tüm çalışmalarımızın odağında millete hizmet vardır" dedi.





"Üyelikte zorunluluk yok, hedef gönüllere ulaşmak"

AK Parti'nin son dönemde üye sayısında rekor kırdığını belirten Büyükgümüş, rakamsal değil, gönüllere ulaşmanın önemine dikkat çekti.

"Şimdi diyorlar ki üye sayısıyla ilgili eleştiriler var. 'Benim haberim, bilgim yok. İnternetten beni üye yapmışlar vs. Bu tür spekülasyonlar varsa veyahut da üye olmak istemeyenler ayrılabiliyor mu? Bu spekülasyonlara ne dersiniz?'" sorusunu yönelten Sinan Burhan'a Büyükgümüş, üyelik konusunda herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını belirtti.

Büyükgümüş, isteyenlerin rızasıyla partiden ayrılabileceğini ve ayrılan üyelerle teşkilatın birebir görüşmeler yaparak gönüllerini alma çabası yürüttüğünü ifade etti. Parti üyeliğinin rakamsal bir başarıdan ziyade gönüllere ulaşmak olarak görüldüğünü vurgulayan Büyükgümüş, 11,5 milyonu aşkın üyeye ulaşmalarına rağmen esas hedefin partinin zihinsel ve gönüllü katkısını artırmak olduğunu söyledi.

Ayrıca, gençlerin parti çalışmaları ve üyelik süreçlerinde özel bir önem taşıdığı, üye kazanımlarında her üç kişiden birinin mutlaka genç olması gerektiğini belirtti.

"Doğu ve Batı fark etmeden kapsayıcı bir siyaset anlayışı güdüyoruz"

Teşkilat çalışmalarının Türkiye genelinde eşit ve kapsayıcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü belirten Büyükgümüş, "Doğu veya Batı fark etmeksizin aynı dili konuşuyoruz. Terörle mücadelede kardeşlik ve beraberliği bozan hiçbir olaya izin vermedik. AK Parti hiçbir zaman ayrılık ve bencilik üzerine kurulmamıştır" ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, partisinin geçmişten bugüne kadrolarını kendi içinde yetiştirdiğini belirterek, kendi siyasi yolculuğunu da örnek göstererek, "AK Parti kurulduğunda 11 yaşındaydım. Şimdi milletvekili ve teşkilat başkanı olarak hizmet etme şerefine nail oldum" değerlendirmesinde bulundu.

"Malazgirt Ruhu ile Birliğimizi Güçlendiriyoruz"

Büyükgümüş, son 10 yılda Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üç büyük kazanım elde ettiğini vurgulayarak, bu kazanımların ilki olarak Malazgirt ruhunu sürekli diri tutmayı gösterdi. Her 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta sona eren zafer ayını önemsediklerini belirten Büyükgümüş, bin yıl önce Sultan Alparslan'ın ordusunun sahip olduğu şuur ve heyecanla günümüzde cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın da aynı ruhla Malazgirt ve Ahlat'ta bir araya geldiğini ifade etti.

Tarihten alınan derslerle birliğin ve kardeşliğin önemini hatırladıklarını dile getiren Büyükgümüş, Türk, Kürt ve Arap unsurların omuz omuza yürüyerek emperyalist oyunları alt üst ettiğini ve bu birlik sayesinde geleceği inşa etme fırsatının doğduğunu belirtti.

Büyükgümüş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Biz şunun çok farkındayız Türk, Kürt, Arap bir olmuşsa, beraber olmuşsa omuz omuza inançla bu coğrafyada yürümüşse emperyalizmin oyunlarını bir kere alt üst etmiştir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi tahkim etmiştir. Tarih sürekli öğrenmemiz gereken bize ayna tutan ama sadece geçmişi değil, geleceği de inşa etmeye fırsat sunan bir bilgi alanı. Tarihten öğrendiğimiz bu. Malazgirt ruhunu da sürekli canlı tuttuk"





Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştı mı?

Büyükgümüş, terörle mücadelede özellikle PKK'ya karşı yerli ve milli savunma sanayisinin kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Büyükgümüş, "70'li, 80'li, 90'lı yıllarda kurulan hayallerin birikimi ve heyecanı, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyasette başarıya dönüştü. Milli savunma sanayimizi inşa etmek en önemli hedeflerimizden biriydi. Elhamdülillah bugün yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı ve elde edilen başarılarla, özellikle İHA ve SİHA teknolojileri sayesinde terörün belini büktük. Hendek olayları sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'bunların inlerine gireceğiz' sözünü hatırlayın; işte o teknolojilerle inlerine girdik" dedi.