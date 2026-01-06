AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörün Belini Kırdık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörün Belini Kırdık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörün Belini Kırdık
06.01.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 'Anadolu Soruyor' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükgümüş, terörle mücadelede yerli ve milli savunma sanayisinin kritik rolüne dikkat çekti ve terör örgütünün belinin kırıldığını vurguladı. Ayrıca, partinin rekor üye sayısını ve kapsamlı teşkilat çalışmalarını paylaştı. Büyükgümüş, 'Tüm çalışmalarımızın odağında millete hizmet var' dedi.

Türkiye genelinde 21 kanalda yayınlanan "Anadolu Soruyor" programı, izleyicilerle yeniden buluştu. Programın moderatörlüğünü Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın yaptığı programda Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır ve Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık da yer aldı.

Canlı yayında, gündemin kritik başlıkları ele alınırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş gazetecilerin sorularını yanıtlayarak parti çalışmaları, teşkilat faaliyetleri ve güncel siyasi gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyükgümüş, partisinin rekor üye sayısı ve teşkilat çalışmaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Tüm çalışmalarımızın odağında millete hizmet var"

Büyükgümüş, AK Parti'nin sürekli bir çalışma ve teşkilatlanma anlayışı ile hareket ettiğini belirterek, "Biz seçim varmış gibi ayrıma gitmeyiz. Her Pazar seçim varmış gibi siyaset yapma geleneğimiz var. Teşkilatlarımızla kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Tüm çalışmalarımızın odağında millete hizmet vardır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörün Belini Kırdık


"Üyelikte zorunluluk yok, hedef gönüllere ulaşmak"

AK Parti'nin son dönemde üye sayısında rekor kırdığını belirten Büyükgümüş, rakamsal değil, gönüllere ulaşmanın önemine dikkat çekti.

"Şimdi diyorlar ki üye sayısıyla ilgili eleştiriler var. 'Benim haberim, bilgim yok. İnternetten beni üye yapmışlar vs. Bu tür spekülasyonlar varsa veyahut da üye olmak istemeyenler ayrılabiliyor mu? Bu spekülasyonlara ne dersiniz?'" sorusunu yönelten Sinan Burhan'a Büyükgümüş, üyelik konusunda herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını belirtti.

Büyükgümüş, isteyenlerin rızasıyla partiden ayrılabileceğini ve ayrılan üyelerle teşkilatın birebir görüşmeler yaparak gönüllerini alma çabası yürüttüğünü ifade etti. Parti üyeliğinin rakamsal bir başarıdan ziyade gönüllere ulaşmak olarak görüldüğünü vurgulayan Büyükgümüş, 11,5 milyonu aşkın üyeye ulaşmalarına rağmen esas hedefin partinin zihinsel ve gönüllü katkısını artırmak olduğunu söyledi.

Ayrıca, gençlerin parti çalışmaları ve üyelik süreçlerinde özel bir önem taşıdığı, üye kazanımlarında her üç kişiden birinin mutlaka genç olması gerektiğini belirtti.

"Doğu ve Batı fark etmeden kapsayıcı bir siyaset anlayışı güdüyoruz"

Teşkilat çalışmalarının Türkiye genelinde eşit ve kapsayıcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü belirten Büyükgümüş, "Doğu veya Batı fark etmeksizin aynı dili konuşuyoruz. Terörle mücadelede kardeşlik ve beraberliği bozan hiçbir olaya izin vermedik. AK Parti hiçbir zaman ayrılık ve bencilik üzerine kurulmamıştır" ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, partisinin geçmişten bugüne kadrolarını kendi içinde yetiştirdiğini belirterek, kendi siyasi yolculuğunu da örnek göstererek, "AK Parti kurulduğunda 11 yaşındaydım. Şimdi milletvekili ve teşkilat başkanı olarak hizmet etme şerefine nail oldum" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörün Belini Kırdık

"Malazgirt Ruhu ile Birliğimizi Güçlendiriyoruz"

Büyükgümüş, son 10 yılda Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üç büyük kazanım elde ettiğini vurgulayarak, bu kazanımların ilki olarak Malazgirt ruhunu sürekli diri tutmayı gösterdi. Her 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta sona eren zafer ayını önemsediklerini belirten Büyükgümüş, bin yıl önce Sultan Alparslan'ın ordusunun sahip olduğu şuur ve heyecanla günümüzde cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın da aynı ruhla Malazgirt ve Ahlat'ta bir araya geldiğini ifade etti.

Tarihten alınan derslerle birliğin ve kardeşliğin önemini hatırladıklarını dile getiren Büyükgümüş, Türk, Kürt ve Arap unsurların omuz omuza yürüyerek emperyalist oyunları alt üst ettiğini ve bu birlik sayesinde geleceği inşa etme fırsatının doğduğunu belirtti.

Büyükgümüş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Biz şunun çok farkındayız Türk, Kürt, Arap bir olmuşsa, beraber olmuşsa omuz omuza inançla bu coğrafyada yürümüşse emperyalizmin oyunlarını bir kere alt üst etmiştir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi tahkim etmiştir. Tarih sürekli öğrenmemiz gereken bize ayna tutan ama sadece geçmişi değil, geleceği de inşa etmeye fırsat sunan bir bilgi alanı. Tarihten öğrendiğimiz bu. Malazgirt ruhunu da sürekli canlı tuttuk"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörün Belini Kırdık


Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştı mı?

Büyükgümüş, terörle mücadelede özellikle PKK'ya karşı yerli ve milli savunma sanayisinin kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Büyükgümüş, "70'li, 80'li, 90'lı yıllarda kurulan hayallerin birikimi ve heyecanı, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyasette başarıya dönüştü. Milli savunma sanayimizi inşa etmek en önemli hedeflerimizden biriydi. Elhamdülillah bugün yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı ve elde edilen başarılarla, özellikle İHA ve SİHA teknolojileri sayesinde terörün belini büktük. Hendek olayları sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'bunların inlerine gireceğiz' sözünü hatırlayın; işte o teknolojilerle inlerine girdik" dedi.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörün Belini Kırdık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
İzmir’de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz!
Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu Okan Buruk’tan final maçı yorumu Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu? Okan Buruk'tan final maçı yorumu
Fatih Tekke’den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar
Trump’ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı?
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
İrlanda’dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30’una kadar devlet desteği İrlanda'dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30'una kadar devlet desteği

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:44
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
16:08
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi Şahıs tanıdık çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:37:03. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörün Belini Kırdık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.