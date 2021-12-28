AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de teşkilat üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023'te yapılacak seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "İnşallah 2023'te öyle bir kazanacağız ki, bu ülkenin 84 milyonundan hiç kimse kaybetmeyecek." dedi.

Dağ, Ödemiş ilçesinde parti üyeleriyle yaptığı toplantıda, AK Parti teşkilatlarının her zaman seçime hazır beklediğini söyledi.

AK Parti'nin artık yepyeni bir hikaye yazdığını belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Bu hikayeyle inşallah önümüzdeki 20 yılın daha müjdesini bugünden yaşıyoruz. 20 yılın daha müjdesini yaşıyoruz derken, bunların hepsinin altyapılarını bugüne kadar oluşturduk. 20 sene boyunca ilçesinde hastane yapmadığımız yer yok hamdolsun. Yollar, otoyollar ve havaalanları yaptık. Bunlar altyapıyla ilgili işlerdi. Artık bundan sonra bir tane daha havalimanı yapmaya ihtiyacımız kalmadı. Dünyanın en büyük havalimanlarından birini yaptık. Hemen hemen ihtiyaç olan her yere bunları gerçekleştirdik. Şimdi bu altyapıyı yaptıktan sonra artık Türkiye olarak sıçrama dönemine geldik."

Dağ, herkesin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümeden nasibini almaya devam edeceğini belirtti. CHP'yi eleştiren Dağ, şunları kaydetti:

"Yuları HDP'nin elinde olan bir CHP var. Yalan mı? Tezkereye hayır demek yuları HDP'ye kaptırmak demektir. Ben Ödemiş'te ve İzmir'de CHP'ye oy veren hemşerilerimi gayet iyi bilirim. Her şey bir tarafa vatan, millet ve mevzi, bayrak olduğunda ne kadar hassas olduklarını iyi bilirim. Mustafa Kemal Atatürk konusu olduğunda ne kadar hassas olduklarını iyi bilirim. Ama şu anda CHP politikası böyle bir politika değildir. Biz 2035 hedeflerini ortaya koyarken birileri, sadece ve sadece AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan bir daha bu ülkeye, Cumhurbaşkanı olmasın diye hareket ediyor. Onun için 2023 seçimleri hepimiz için çok önemli. Ülkemiz için çalışıyoruz. Belki partimiz için çok çalıştık ama artık bu partinin kaderi neredeyse ülkenin kaderiyle eş değer noktaya gelmiştir. Son olarak şunu diyorum. İnşallah 2023'te öyle bir kazanacağız ki, bu ülkenin 84 milyonundan hiç kimse kaybetmeyecek."

Ödemiş Ticaret Odasını da ziyaret eden Dağ, ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe açığı yönünden bakıldığında Türkiye'nin dünyadaki birçok ülkeden daha iyi durumda olduğunu anlatan Dağ, " Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, bunların birçoğunda bütçe açığı yüzde 6, 7 ve 10 civarında bir durumla karşı karşıya. Biz bu sene yüzde 3 hedefte, büyük ihtimalle yüzde 1,5 ile 2 arasında bir bütçe açığıyla kapatacağız." dedi.

Son süreçte dövizde yaşanan dalgalanmaya da değinen Dağ, şunları kaydetti:

"Bunu da her seferinde faiz düşürmeyle eş değer noktada, muhalefet değerlendirdi. ve yangına körükle giderek, 18'di 20 olacak, 30 olacak deyip sürekli burada bir psikolojik havayı farklı bir şekilde dönüştürdüler. Bunun rasyonel bir tarafı olmadığını her seferinde söyledik. Rasyonel bir tarafı yok. Verilerimiz kendi göstergelerimiz ihracatımız ve gelirlerimiz artıyor. Cari açığımızı kapatıyoruz. Buna rağmen böyle bir havanın olmaması lazım. Yepyeni bir model Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulunca, dolar da avro da düştü ve geldiği noktayı hepimiz 20 Aralık gecesi görmüş olduk."