GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partililerle buluştu - Son Dakika
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GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partililerle buluştu

17.04.2022 02:27
GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partililerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu yazdan itibaren bolluğu, bereketi göreceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu yazdan itibaren bolluğu, bereketi göreceğiz. Ekimden itibaren de emeklisiyle, memuruyla, çiftçisiyle, hayvancısıyla, çalışanıyla, asgari ücretlisiyle, kadınıyla yani toplumun hangi kesimi varsa onlarla beraber el ele, gönül gönüle göreceksiniz 2023'e Türkiye'yi bir başka taşıyacağız." dedi.

Partisinin teşkilat toplantısına katılmak üzere Gümüşhane'ye gelen Kandemir, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Başkanı Celalettin Köse ve parti yöneticileri tarafından karşılandı.

İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslenen Kandemir, kendisini bekleyenlere teşekkür ederek Gümüşhane'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kandemir, Türkiye'nin her yerinde aynı coşkuyu, aynı muhabbeti, aynı heyecanı gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza diyeceğiz ki 'efendim siz hiç telaş etmeyin, kim ne söylerse söylesin, hangi tuzağı kurarsa kursun, hangi planı yaparsa yapsın, hangi masayı kurarsa kursun yiğit Gümüşhaneliler var arkanızda. Gittik, gördük." İnşallah, inanıyoruz ki hep beraber el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz. Eğer varsa bir zorluğumuz beraber aşacağız ama bir şeyin farkında olacağız. Şimdi sağdan soldan görüyorsunuz farklı farklı operasyonlar yapıyorlar, masalar kuruyorlar, 'acaba milletin adamını al aşağı edebilir miyiz?' diye ama biz Cumhur İttifakı olarak, AK Parti teşkilatları olarak şöyle inanmış ekiple bunların bütün tuzaklarını bozarız. Sizin şu muhabbetiniz var ya liderimize, Tayyip Erdoğan'a olan inancınız var ya evelallah bizim bileğimizi bükemezler."

Milletin zaman zaman temel gıda maddelerinde yaşadığı darlığı gördüklerine belirten Kandemir, "Milletimizin derdini biliyoruz, sıkıntısını biliyoruz. Milletimizin zaman zaman temel gıda maddelerinde yaşadığı darlığı görüyoruz, farkındayız ama bunlar bizden kaynaklanmıyor. Hep beraber dünyanın içinden geçtiği bir süreci görüyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Bu yazdan itibaren bolluğu bereketi, göreceğiz. Ekimden itibaren de emeklisiyle, memuruyla, çiftçisiyle, hayvancısıyla, çalışanıyla, asgari ücretlisiyle, kadınıyla yani toplumun hangi kesimi varsa onlarla beraber el ele, gönül gönüle göreceksiniz 2023'e Türkiye'yi bir başka taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kandemir, 2023'teki seçimlerde AK Parti'nin yüksek oy alacağının altını çizerek, milletin teveccühüyle yeni yüzyılın, Türkiye'nin yüzyılı olacağını, dünya tarihine damga vuracaklarını ve hep beraber başka bir Türkiye inşa edeceklerini söyledi.

Her haneye gidip dertlerini anlatacaklarını dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

"Şu karşımızda masa kuranlar maalesef ayaklarını bu topraklara basmıyor. Bizde istiyoruz ki karşımızda öyle bir muhalefet olsun ki gerçekten bizi eleştirsin, yerli olsun, milli olsun ve biz de onlardan ders alalım, varsa doğruları değerlendirelim, gereğini yapalım. Bunların derdi başka. Milletimiz de görüyor ama bizim de anlatmamız lazım. Şimdi bunlar, HDP ile kol kola girenler, terörle yan yana duranlar milletin huzuruna gelecek. Mecliste 'milliyetçiyim' diye geçinip HDP ile el kaldıran, aynı masanın çevresinde, önünde, arkasında kol kola girenler milletin huzuruna gelecek. Bizim milletimiz kim hangi gölgelerde yürürse yürüsün, kimin gölgesine sığınırsa sığınsın boyunun ölçüsünü verir. Teraziye çıkacaklar o zaman göreceğiz el mi yaman bey mi yaman. İnşallah yarınlarımız bugünlerden daha güzel olacak, soframız zenginleşecek, bereket artacak, bolluk artacak. Hiç endişeniz olmasın. Şu dışarıda yaşanan, ülkemizi etkileyen sıkıntıları biz aşarız. 20 senede neleri aşmadık biz. İnanıyorum ki inşallah bunları da aşacağız."

Daha sonra parti yöneticileriyle toplantı yapan Kandemir, Gümüşhane Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kent merkezindeki bir öğrenci evini de ziyaret ederek gençlerle sahur yaptı.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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