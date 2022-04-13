AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti

13.04.2022 19:36
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Kilis İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Kilis İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kandemir, beraberindeki heyetle, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ı ziyaret etti.

Kandemir, daha sonra teşkilat üyeleri ve ilçe başkanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Ziyarete, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da eşlik etti.

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Erkan Kandemir, Milletvekili, AK Parti, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika


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