AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Edirne'de iftarda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Edirne'de iftarda vatandaşlarla buluştu

21.04.2022 21:51
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Edirne'de iftarda vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, düzenleme çalışmaları biten Selimiye Meydanı'nın açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Edirne'ye davetini arz edeceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, düzenleme çalışmaları biten Selimiye Meydanı'nın açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Edirne'ye davetini arz edeceğini belirtti.

Kandemir, Talatpaşa Mahallesi'nde AK Parti Edirne İl Başkanlığı düzenlenen Talatpaşa ve Sabuni mahalleleri sakinlerinin katıldığı iftarda vatandaşlarla sohbet etti.

Akşam ezanının okunmasıyla yapılan duanın ardından oruç açıldı.

Kandemir, iftar programının ardından gazetecilere, iftarın çok güzel bir atmosferde yapıldığını söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve ekibinin organizasyonuyla vatandaşlarla sokak iftarında buluştuklarını belirten Kandemir, "Allah'a hamdediyoruz. Ülkemizde büyük bir huzur içerisinde bir ramazanın son haftasına gireceğiz. Kadir Gecesi'ne yaklaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Memleketin huzuru için Mehmetçiğin sınır ötesinde yoğun bir mücadele verdiğini vurgulayan Kandemir, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sabırlar diliyoruz ailelerine, tüm ülkemize. İnanıyoruz ki onların oradaki mücadelesi bizim buralarda huzurla sofralara oturmamıza vesile oluyor. İnşallah milletçe, ülke olarak bu ramazan da büyük bir huzur, sükunet içerisinde ramazanımızı geçirdik." diye konuştu.

Kandemir, millet ile hemhal olarak ramazanın bereketini yaşadıklarını dile getirdi.

Edirne'nin manevi iklimiyle muhteşem bir kent olduğuna vurgu yapan Kandemir, şöyle konuştu.

"Selimiye Meydanı'nın da hazırlıkları bitmek üzere. Şimdi Cumhurbaşkanımızla, Genel Başkanımızla paylaşacağız. Onunla birlikte bir açılış da yapalım istiyoruz inşallah. Selimiye Meydanı'nda da Cumhurbaşkanımızı Edirneli hemşerilerimizle inşallah kısa zamanda buluştururuz diye planlıyoruz. Kendisine arz edeceğiz, davet edeceğiz."

Kandemir ve beraberindekiler Hasan Sezai Dergahı ve Camisini de ziyaret etti.

İftar programına, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, teşkilat başkanlığı il koordinatörleri Metin Ali Okur, Seda Gören Bölük, Ekrem Görçeker, Kemal Oğuz Kıdıl vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Edirne'de iftarda vatandaşlarla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Edirne'de iftarda vatandaşlarla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Edirne'de iftarda vatandaşlarla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Edirne'de iftarda vatandaşlarla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Edirne'de iftarda vatandaşlarla buluştu

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Togo Cumhuriyeti, Erkan Kandemir, AK Parti, Edirne, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Edirne'de iftarda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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