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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması

08.01.2022 22:23
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye'nin dijital dönüşümde önemli atılımlar yaptığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye'nin dijital dönüşümde önemli atılımlar yaptığını söyledi.

İleri, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilara Sina Tabak ile Hakkari'deki programlarının ardından Van'a geldi.

Edremit ilçesindeki Sürekli Eğitim Merkezinde gençlerle buluşan İleri, Türkiye'nin dijitalleşmede önemli gelişmeler katettiğini anlattı.

Türkiye'nin dijital teknolojide çok önemli bir süreçten geçtiğini dile getiren İleri, şunları kaydetti:

"Siyasi, ekonomik gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Ama bunun da ötesinde çok ciddi bir dijital değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Eskiden kaçırdığımız sanayi dönüşümünü inşallah bu dijital dönüşüm sürecinde yakalayacağız. Bunu da sizler sayesinde yapacağız. Bu dijital dönüşüm sürecini yöneten ve ilerleten çok ciddi bir devlet aklı var. Bu devlet aklı yeri geliyor kurumlarını kuruyor, yeri geliyor stratejik yol haritalarını oluşturuyor, yeri geliyor iş ve insan gücü geliştirmek için yazılım okullarını oluşturuyor ve yeri geliyor siz gençlere ulaşmak için çeşitli programlar düzenliyor. Mesela teknofest gibi. Bütün bu çalışmalar gerçekten de çok üst düzeyde bir siyasi iradeyle hayata geçiyor."

İleri, savunma sanayisinin yerlilik oranında yüzde 80'e ulaştıklarını ve bu başarı karşısında oldukça heyecanlandıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin çok ciddi bir devlet aklıyla yönetildiğini anlatan İleri, "Şu an yaşadığınız ortamda bazı teknolojik sıkıntılar çekebilirsiniz ama büyük tabloya batığınızda tablonun her geçen gün daha güzele gittiğini görebilirsiniz. Bundan dolayı lütfen büyük tabloya odaklanın ve geleceğin sizlere neler getireceğini hayal etmeye çalışın. Elbette kaygılarınız olacak, bundan dolayı da demoralize olmayın, bu çok doğal. Hepimizin yaşadığı bir süreçti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç da e-Devlet uygulamasının vatandaşların hayatını önemli oranda kolaylaştırdığını söyledi.

Türkiye'de e-Devlet'i kullanım oranının her geçen gün yükseldiğini belirten Koç, "e-Devlet'te 57 milyon kullanıcı olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 3 milyar kez vatandaşlarımızın işlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu hizmeti 7/24 alabiliyorsunuz. Yani artık devlet 7/24 çalışır hale geldi." dedi.

Koç, konuşmasının devamında veri kullanımı ve yapay zeka ile ilgili örnekler vererek, Türkiye'nin bu alanlarda önemli atılımlar yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından İleri, Koç, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Tabak, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu gençlerin sorularını yanıtladı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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