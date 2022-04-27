AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de iftar programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de iftar programına katıldı Açıklaması

27.04.2022 20:55
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de iftar programına katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ateş çemberi dedikleri bir ortamın tam ortasındayız. Ama elhamdülillah ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir şekilde yolumuza da devam ediyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ateş çemberi dedikleri bir ortamın tam ortasındayız. Ama elhamdülillah ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir şekilde yolumuza da devam ediyoruz." dedi.

Özhaseki, Kocasinan Belediyesinin, ramazan etkinlikleri kapsamında Mithatpaşa Mahallesi'nde düzenlediği "İftar Buluşmaları"na katıldı.

Yaklaşık 4 bin 300 mahalle sakininin katıldığı sokak iftarının ardından konuşan Özhaseki, programı düzenleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Belediye ve hayırseverlerin fakir, kimsesiz insanları görüp erzak paketlerini ev ev dağıttıklarını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Çok şükür diyorum, çünkü bizim coğrafyamızın çevresinde bulunan ülkelerin her birisinin ateşte olduğu, bombaların patladığı, evlerinde rahat etmedikleri bir ortamda olduklarını hep birlikte görüyoruz. Ateş çemberi dedikleri bir ortamın tam ortasındayız. Ama elhamdülillah ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir şekilde yolumuza da devam ediyoruz. Bizim coğrafyamızda yaşamanın tek şartı var, o da güçlü olmaktır. Eğer bu coğrafyada güçlü olmazsanız sizi yaşatmıyorlar. Her türlü bela akıp geliyor. Dışarıda denediklerini bizim ülkemizde de denediler ama çok şükür biz hiçbirinin altında kalmadık. Zamanında Gezi, çukur gibi ülkeyi bölme eylemleriyle, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü icra etmeye kalktılar. Ancak hep beraber bunların üstesinden geldik."

Özhaseki, "Çok şükür bugün Anadolu topraklarında Türk'ün öz yurdunda bizler bir taraftan ezanımızı dinliyoruz, bir taraftan bayrağımız göklerden hiç inmiyor. İşte böyle ortamlarda da bir araya gelebiliyoruz. Allah'a hamdolsun diye de şükürler ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar da selamlama konuşması yaptı.

Program, edilen duanın ardından sona erdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de iftar programına katıldı Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de iftar programına katıldı Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de iftar programına katıldı Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de iftar programına katıldı Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de iftar programına katıldı Açıklaması

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Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu Başkan Büyükkılıç ve Mehmet Özhaseki gençlerle buluştu

Mehmet Özhaseki, Kocasinan, AK Parti, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de iftar programına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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