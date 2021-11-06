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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kayseri'de gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kayseri'de gündemi değerlendirdi Açıklaması

06.11.2021 12:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kayseri'de gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getiren şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı istifaya çağırdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getiren şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı istifaya çağırdı.

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca Kayseri'de düzenlenen Teşkilat Akademisi'ne katılan Şen, AA muhabirine, doğudan başladıkları bu toplantıyı 81 ilde yapacaklarını ifade etti. Siyasi olarak 2023'ü hedeflediklerini ve bunun 2023'e odaklanmış bir çalışma olduğunu vurgulayan Şen, "Onun motivasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Aslında biz teşkilat olarak bir manada seçimi başlattık gibi. Arkasından da inşallah sonuç cümlesi 'Recep Tayyip Erdoğan' olacak bir sözün peşindeyiz." diye konuştu.

"Bugün umarım gereğini yapar"

Şen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getiren şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a ilişkin, Türk siyasi hayatı için bu talihsiz olay nedeniyle çok üzüldüğünü dile getirdi.

Kendisinin şehit ailelerinden özür dilediğini belirten Şen, şunları söyledi:

"Bütün şehit ailelerimizden ve şehitlerimizden ben özür diliyorum. Yani ayakları öpülmesi gereken insanlara söylenen bu sözü ben çok üzüntüyle karşılıyorum. Umarım bugün yapacağı basın toplantısında gereğini yerine getirir Sayın Türkkan. Yani istifa eder. O seçmenden çünkü oy isteyecek. O şehit ailelerinden ve o şehitlerin canları pahasına koruduğu vatanda yaşayan seçmenden oy isteyecek. Hangi yüzle isteyecek, onu merak ediyorum. Dolayısıyla bugün umarım gereğini yapar."

"Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu Kandil'i mum zannediyor"

Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." sözüne ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Korkarım ki tezkereye 'Evet' demeyen bir insanın sözünün gerçekliğine kimse inanmamıştır ama herhalde Sayın Kılıçdaroğlu Kandil'i mum zannediyor, biliyorsunuz Türkçede mum ve kandil aynı kelime. Onu mum zannediyor herhalde. Eğer ciddi olsaydı Kandil denilen terör yuvasını dümdüz etmek olsaydı gerçek niyeti ve öyle bir hareket içinde olacak idiyse önce tezkereye 'Evet.' derdi, sonra bu sözü söylerdi. Ama zannedersem bunun ne olduğunu bilmiyor. Yani yurt dışında bir harekat için böyle bir tezkere gerekiyor. Artı bir şey daha var, bu tezkereye 'Evet.' dememekle 'PKK Türk askerlerini şehit edebilir ama Türk askeri ona ateş edemez, ona operasyon yapamaz, teröre karşı mücadele edemez.' demiş oldu. Bunun çok farkında değil ama çok üzüldüğümü belirtmek isterim."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kayseri'de gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kayseri'de gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kayseri'de gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kayseri'de gündemi değerlendirdi Açıklaması

Lütfü Türkkan, Meral Akşener, AK Parti, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kayseri'de gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Kayseri'de gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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