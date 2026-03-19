AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Osmaniye'de Açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Osmaniye'de Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Osmaniye'de Açıklamalar
19.03.2026 13:29
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de düzenlenen basın toplantısında hem bölgesel hem de ulusal gelişmeleri değerlendirdi. Yayman, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını onaylamadıklarını belirtirken, CHP'nin AK Parti'ye yönelttiği eleştirilerin boş ve anlamsız olduğunu, milletin takdirine bıraktıklarını söyledi.

ABD VE İSRAİL'E SERT ELEŞTİRİ

Yayman, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını asla onaylamıyoruz. İran'ın Türkiye dahil komşu ülkelere yaptığı saldırıları da tasvip etmiyoruz" dedi.

Uluslararası kuralların hiçe sayıldığı bir dönemde Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durduğunu vurgulayan Yayman, barış için diplomasi masasının acilen kurulması gerektiğini belirtti.

EGE'DEKİ GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ

Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırma girişimlerine değinen Yayman, "Türk milletinin birliği ve beraberliği karşısında hiçbir güç duramaz. Ege'de barışı bozan bu hamleleri onaylamıyoruz. Cumhurbaşkanımız tavrını net ortaya koymuştur ve diplomasi her zaman önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Yayman, CHP'nin Adalet Bakanı ve AK Parti'ye yönelik iddialarını eleştirerek, "CHP içindeki yolsuzluk ve koltuk kavgasını örtbas etmek için AK Parti'ye saldırıyor. Bu anlamsız saldırıları milletimize havale ediyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı olarak her zaman milletin hizmetinde olduklarını vurgulayan Yayman, "Milletimizin güveniyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİDEKİ ROLÜ

Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelere değinen Yayman, Türkiye'nin liderliğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasideki başarısını övdü:

"Putin, Trump, Zelenski ve İran ile yürütülen diplomasi Türkiye'nin merkez ülke konumunu güçlendiriyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde başarıyla hareket ediyoruz."

SOSYAL VE YEREL ZİYARETLER

Toplantının ardından Yayman, şehit polis Ramazan Duran'ın ailesini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Ayrıca 6 Şubat 2023 depremlerinde evini kaybeden afetzede Firdevs Yılmaz ve ailesini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilen konutlarında ziyaret etti.

YAYMAN'A EŞLİK EDENLER

Ziyaretlerde AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, önceki dönem Osmaniye Milletvekilleri Mehmet Durdu Kastal, Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti MKYK üyeleri ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcıları İsmail Kaya, Fatima Yurduseven ve Şeyhmuz Dinçel hazır bulundu.

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
Londra’da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda Londra'da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda
Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı Bu akşam herkes onu konuşacak Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
Alanyaspor’un şakası yok Kocaelispor’a tarihi fark Alanyaspor'un şakası yok! Kocaelispor'a tarihi fark
CHP’de bayramlaşma programı belli oldu CHP'de bayramlaşma programı belli oldu

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
