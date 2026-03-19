AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman\'dan Osmaniye\'de Açıklamalar

ABD VE İSRAİL'E SERT ELEŞTİRİ

Yayman, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını asla onaylamıyoruz. İran'ın Türkiye dahil komşu ülkelere yaptığı saldırıları da tasvip etmiyoruz" dedi.

Uluslararası kuralların hiçe sayıldığı bir dönemde Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durduğunu vurgulayan Yayman, barış için diplomasi masasının acilen kurulması gerektiğini belirtti.

EGE'DEKİ GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ

Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırma girişimlerine değinen Yayman, "Türk milletinin birliği ve beraberliği karşısında hiçbir güç duramaz. Ege'de barışı bozan bu hamleleri onaylamıyoruz. Cumhurbaşkanımız tavrını net ortaya koymuştur ve diplomasi her zaman önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Yayman, CHP'nin Adalet Bakanı ve AK Parti'ye yönelik iddialarını eleştirerek, "CHP içindeki yolsuzluk ve koltuk kavgasını örtbas etmek için AK Parti'ye saldırıyor. Bu anlamsız saldırıları milletimize havale ediyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı olarak her zaman milletin hizmetinde olduklarını vurgulayan Yayman, "Milletimizin güveniyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİDEKİ ROLÜ

Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelere değinen Yayman, Türkiye'nin liderliğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasideki başarısını övdü:

"Putin, Trump, Zelenski ve İran ile yürütülen diplomasi Türkiye'nin merkez ülke konumunu güçlendiriyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde başarıyla hareket ediyoruz."

SOSYAL VE YEREL ZİYARETLER

Toplantının ardından Yayman, şehit polis Ramazan Duran'ın ailesini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Ayrıca 6 Şubat 2023 depremlerinde evini kaybeden afetzede Firdevs Yılmaz ve ailesini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilen konutlarında ziyaret etti.

YAYMAN'A EŞLİK EDENLER

Ziyaretlerde AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, önceki dönem Osmaniye Milletvekilleri Mehmet Durdu Kastal, Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti MKYK üyeleri ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcıları İsmail Kaya, Fatima Yurduseven ve Şeyhmuz Dinçel hazır bulundu.