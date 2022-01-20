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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

20.01.2022 17:26
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ilişkin, "Ümit ediyoruz ki Meclisin ittifakıyla bu milletvekilinin milletvekilliği düşürülecektir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ilişkin, "Ümit ediyoruz ki Meclisin ittifakıyla bu milletvekilinin milletvekilliği düşürülecektir. Bu sadece bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi değildir, terörle demokrasi arasına bir sınır çekme bakımından da önemlidir." dedi.

Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'i ziyaret ettikten sonra ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, oda başkanları ve kanaat önderleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin coğrafi konum olarak dünyanın en önemli gelişmelerinin ve çekişmelerinin yaşandığı yerin tam merkezinde yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin ayakta durabilmek için güçlü olmak mecburiyetinde olduğunu kaydeden Kurtulmuş, " Malazgirt'ten bu yana bu topraklarda rahat, gerçekten her şeyin çözülmüş olduğu dönem neredeyse çok az yaşadık. Bu coğrafya tarihsel olarak da bugün de bütün bu çekişmelerin, mücadelelerin tam orta noktasıdır. İşte Türkiye olarak biz burada daha güçlü olmak zorundayız. Yeniden güçlü bir Türkiye olarak ekonomik olarak da siyasi olarak da ayaklarımızı yere sağlam basmak ve dünyadaki bu gelişmelere yön vermek mecburiyetindeyiz. Tarihsel sorumluluğumuz budur." diye konuştu.

Dünyada pandeminin sürdüğünü hatırlatan Kurtulmuş, salgının ilk günlerinde gelişmiş ülkelerin dahi zorlandığını, Türkiye'nin daha önceden almış olduğu tedbirlerle bu süreci onurlu bir şekilde geçirdiğini, hiçbir vatandaşın hastane kapılarından geri döndürülmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakalamış olduğu ivmeyi daha da ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kurtulmuş, "Ama ne olursa olsun birilerinin içeride ve dışarıda Türkiye'nin güçlü, büyük Türkiye yürüyüşüne çelme takmak istediklerini de gayet açık bir şekilde görüyoruz. Buna da müsaade etmeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bugün fabrikaların durmaksızın üretime devam ettiğini, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin her yerinde çalıştığını dile getiren Kurtulmuş, istihdam, üretim ve yatırım odaklı politikaya devam edeceklerini aktardı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, bağımsız bir ülke istikametinde yürümeye devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Karşı taraftaki ittifak bunları söyleyince çok bozuluyor ama yeri geldiği için söylemek zorundayım. İş birliklerine açık ittifaklarını, kapalı bir şekilde terörün gölgesindeki partiyle iş birliğini sürdürüyorlar. 'Niye iş birliği yapıyorsunuz?' dediğimiz zaman, 'Yok onlar ittifakın içinde değil.' diyorlar. 2 parti, 3 parti, 5 parti hepsini toplayın, bu terörün gölgesindeki partinin oyu olmazsa yüzde 50 artı 1 ihtimalini dahi düşünmeleri mümkün değildir. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar HDP'yi kızdıracak, küstürecek herhangi bir çalışmanın içinde olmayacaklarını görüyoruz."

"Terörle, silahla, bomba ile demokrasi yan yana gelmez"

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Terörle, silahla, bomba ile demokrasi yan yana gelmez. Kim derse 'Biz hem terörün gölgesinde olacağız hem de demokratik haklarımızı kullanacağız.', dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiştir. Bunu şunun için söylüyorum, geçtiğimiz günlerde HDP'li bir kadın milletvekilinin dağdaki sevgilisi bir terör örgütü mensubuyla, silahların gölgesinde çekildiği bir fotoğraf hiçbir şekilde izah edilemez, kabul edilemez, hiçbir şekilde demokratik hak olarak söylenemez. Eğer terör, silah, bomba varsa orada demokrasi yoktur. Hiçbir ülke de böyle bir zihniyeti, terörle, silahla iç içe geçmiş bir zihniyeti demokratik bir temsil olarak kabul etmez. Ne Almanya'da ne İngiltere'de ne Amerika'da. Şu anda fotoğrafta görüntüleri ortaya çıkan kadın milletvekiliyle ilgili Meclis'te ortak komisyon toplantısı yapıldı, bir alt komisyon kuruldu. Ümit ediyoruz ki Meclis'in ittifakıyla bu milletvekilinin milletvekilliği düşürülecektir. Bu sadece bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi değildir, terörle demokrasi arasına bir sınır çekme bakımından da önemlidir."

Programa, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özkaya da katıldı.

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Halkların Demokratik Partisi, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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