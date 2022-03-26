Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: "Bizim bu coğrafyada güçlü ve ayakta durmaktan başka şansımız yok" - Son Dakika
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Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: "Bizim bu coğrafyada güçlü ve ayakta durmaktan başka şansımız yok"

26.03.2022 22:37

BURSA (İHA) – AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Bizim bu coğrafyada güçlü ve ayakta durmaktan başka şansımız yok. Çok daha bütünleşmiş ve ortak noktada bir arada olmamız gerekiyor.

BURSA (İHA) – AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Bizim bu coğrafyada güçlü ve ayakta durmaktan başka şansımız yok. Çok daha bütünleşmiş ve ortak noktada bir arada olmamız gerekiyor. Her birimizin aynı hedefe yönelmesi gerekiyor. Hepimizin ortak hedefi güçlü bir Türkiye olmalıdır." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Buluşmaları toplantısında, STK ve hemşeri dernekler bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmasında, "Biz her zaman gittiğimiz şehirlerde böyle toplantılar yapıyoruz. Böyle toplantılarda, salonu dolduran kişilere de söz vermek bizler için çok önemlidir. Herkesi dinlemekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Kurtulmuş, "Vekalet savaşları adı altında son 15 yıldır büyük güçlerin ellerini ataşe sokmadan maşalarıyla, terör örgütleriyle bölgeleri yeniden dizayn etme çalışmalarına acı bir şekilde tanık oluyoruz. Neler yaptığını görüyoruz. Bunun en büyük bedelini ödemiş ülkelerden biri de Türkiye'dir. Bu güçlerin silah verdikleri, lojistik destek verdikleri, istihbarat desteği verdikleri, hatta kendi başkentlerinde siyasi destekler için imkan verdikleri terör gruplarının Türkiye'nin nasıl başına bela olduğunu yaşayarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın önümüzdeki gerilim alanlarının, bütün coğrafyaların tam merkezinde Türkiye yer almaktadır." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizim bu coğrafyada güçlü ve ayakta durmaktan başka şansımız yoktur. Çok daha bütünleşmiş ve ortak noktada bir arada olmamız gerekiyor. Her birimizin aynı hedefe yönelmesi gerekiyor. Hepimizin ortak hedefi güçlü bir Türkiye olmalıdır. Zaten Türkiye, önemli bir ivme yakalamıştır. Bu sıkıntılar inşallah bir müddet sonra geride kalacaktır. Yaşadığımız savaşta Türkiye'nin önderliğinde son bulacağını düşünüyorum. Türkiye'nin önlemez yükselişine de hep birlikte şahit olacağız."

Ahmet Necdet Sezer'in nasıl cumhurbaşkanı olduğunu herkesin çok iyi bildiğini belirten Kurtulmuş, "Allah'a çok şükür, kimin cumhurbaşkanı olacağı 2-3 kişinin karar verdiği vesayetten, milletin seçtiği cumhurbaşkanı günlerine geldik. Türkiye'nin güçlü bir şekilde ileriye gitmesini istemeyen ve çelme takmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de olacaktır. Ama biz bunlara rağmen Türkiye'yi aydınlığa götürmemiz gerekiyor. Türkiye, kendi kökleriyle buluşmasını sağlamıştır. Bunun her alanda pozitif yansımaları olduğunu görüyoruz. Bugün sahip olduklarımızı daha da ileriye götüreceğizdir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından salondakilere söz verildi. - BURSA

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Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: 'Bizim bu coğrafyada güçlü ve ayakta durmaktan başka şansımız yok' - Son Dakika


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