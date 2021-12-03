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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Balıkesir'de engelliler programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Balıkesir'de engelliler programında konuştu Açıklaması

03.12.2021 17:32
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Balıkesir'de engelliler programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Sakat, özürlü, çürük gibi tabirler artık kanunlarımızda yer almıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Sakat, özürlü, çürük gibi tabirler artık kanunlarımızda yer almıyor. Bunlarla kalınmadı, engellilere yönelik kamu hizmetlerinden yararlanmanın yanında kamuda çalışmanın da önünü açtık. Bugün itibarıyla 63 bin civarında engelli kardeşimiz devlette çalışıyor." dedi.

Yıldırım, Balıkesir Valiliğince Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Toplumsal Farkındalık Programı'nda yaptığı konuşmada, herkesin engelli adayı olduğunu söyledi.

Engellilerin ihtiyacının her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Yıldırım, "Hiç kimse 'engelli değilim' diye böbürlenmesin, övünmesin. Bugün engelsiz olan yarın bir engeli olabilir. Dolayısıyla hepimiz bir engelli adayıyız. Hayata bakışımızda farklı olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulundurmamız lazım. " dedi.

Yıldırım, Türkiye'de 15 yıl öncesine kadar engellilere yönelik farkındalığın olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"15 yıl öncesine gittiğinizde bununla ilgili bir kanun da yoktu. Çeşitli kanunlarda sakat, çürük, özürlü gibi tabirler vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellilerin tamamını ilgilendiren yeni bir kanun çalışması yaptık ve bunu gerçekleştirdik. Daha sonra diğer kanunlarda insan onurunu zedeleyen tabirlerin tamamını çıkarttık. Sakat, özürlü, çürük gibi tabirler artık kanunlarımızda yer almıyor. Bunlarla kalınmadı, engellilere yönelik kamu hizmetlerinden yararlanmanın yanında kamuda çalışmanın da önünü açtık. Bugün itibarıyla 63 bin civarında engelli kardeşimiz devlette çalışıyor. İş, AŞ sahibi oldu. Engelli öğretmenimiz, siyasetçimiz, kamu yöneticilerimiz, memurlarımız var. Engellilerin önünde bir engel daha vardı, hakim savcı olamıyorlardı. Geçen hafta meclisimizde kabul edilen kanunla engelliler hakim, savcı artık olabilecek. Bu çok eski yıllardan kalan maddeydi. Bundan sonra fiziki engelleri olan kardeşlerimizde hakim, savcı olabilecek."

"Engelleri aşacak tek şey sevgidir"

İnsanın zihnindeki engelin daha önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Zihinlerimizdeki engel kalkarsa önümüzde hiçbir engel kalmaz. Engelleri aşacak tek şey sevgidir. Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yok. İşimiz ve önceliğimiz, engelli engelsiz bütün insanlarımızın hayatını kolaylaştıran, gönüllerine dokunan işler yapmaktır. Yolları, hastaneleri bunun için yaptık. " diye konuştu.

Balıkesir'de yapılacak projelerden de bahseden Yıldırım, "Balıkesir'de önümüzdeki dönemde gündüz bakımevi yapılacak. Kararı alınmış, kısa sürede de ihalesine çıkılacak. Yine bakanlık tarafından 'Engelsiz Yaşam Merkezi' yapılması planlanmış. Bir başka projede Gençlik ve Spor Bakanlığı özellikle engelli vatandaşlarımıza yönelik Engelli Yüzme Havuzu projesi gerçekleştirilecek." dedi.

Yıldırım, engellilere fırsat verildiğinde birçok alanda başarılı olduklarını da sözlerine ekledi.

Kurum müdür ve amirlerine erişilebilirlik belgelerini veren Yıldırım, kongre salonunda engellilerin resimlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Yıldırım, Balıkesir Sakarlar Derneği Spor Kulübü sporcularıyla boccia ve dart oynadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Balıkesir'de engelliler programında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Balıkesir'de engelliler programında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Balıkesir'de engelliler programında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Balıkesir'de engelliler programında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Balıkesir'de engelliler programında konuştu Açıklaması

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Balıkesir'de engelliler programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Balıkesir'de engelliler programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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