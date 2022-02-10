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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması

10.02.2022 13:56
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye'de son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, "Biz gördük ki AK Parti hükümetinin sağlık anlamında 20 yıldır yapmış olduğu yatırımların meyvesini pandemide aldık.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye'de son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, "Biz gördük ki AK Parti hükümetinin sağlık anlamında 20 yıldır yapmış olduğu yatırımların meyvesini pandemide aldık. Avrupa'da çıkan pek çok olumsuz hikaye duyduk. Evine gidilmeyenler ve orada ölüme terk edilenler gibi. Filyasyon ekiplerinin Türkiye'de yaptığı, dünyaya örnek bir uygulamadır." dedi.

Keşir, Düzce Toplum Sağlığı Merkezi'nde bulunan 112 Acil Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek, yaklaşık 2 hafta önce Gümüşova ilçesinde yoğun karla mücadelede yaşlı hastayı sırtında ambulansa kadar taşıyan görevli Mehmet Çakmak ve ekip arkadaşlarıyla görüştü.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ve Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Temi'nin de yer aldığı ziyarette, sağlıkçılara tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunan Keşir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kar altında hastayı taşıyan sağlık personeli Mehmet Çakmak'ın fotoğrafını sosyal medyadan yayımlayarak tebrik ettiğini ve bu fotoğrafın sağlık çalışanlarının Türkiye'de canla başla çalıştığının sembolü olduğunu dile getirdi.

Ayşe Keşir, ziyaretin ardından gazetecilere, sağlık alanında Türkiye ve Avrupa'nın arasında büyük farklar görüldüğünün altını çizerek, "Biz gördük ki AK Parti hükümetinin sağlık anlamında 20 yıldır yapmış olduğu yatırımların meyvesini pandemide aldık. Avrupa'da çıkan pek çok olumsuz hikaye duyduk. Evine gidilmeyenler ve orada ölüme terk edilenler gibi. Filyasyon ekiplerinin Türkiye'de yaptığı, dünyaya örnek bir uygulamadır." ifadesini kullandı.

"Aşı için kilometrelerce yol yürüyen ekiplerimiz oldu"

Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren sağlık anlamında çok büyük ve gayret üstü çalışmalar yapıldığına şahitlik ettiklerini vurgulayan Keşir, şöyle konuştu:

"Virüs ilk geldiğinde varyantları çok ağır geçiyordu, o şartlarda hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı, temaslı olanlar bile o dönemde hiç yalnız bırakılmadı. Bu, dünyaya örnek bir uygulamadır. Geçmişte efsane diye anlatılan ülkeler, bu dönemde hepsi sınıfta kaldılar. Biz, Türkiye olarak hem siyaset anlamında hem de milletimizle, sağlık çalışanlarımızla iftihar ettik. Herkes bu süreçte evindeydi ama onlar 2 günü bulan nöbetlerle sahadaydılar. Sağlık çalışanlarının veya filyasyon ekiplerinin, Türkiye'nin farklı noktalarından zaman zaman Düzce'deki sağlık çalışanı arkadaşımızın fotoğraf karesi gibi fotoğraflarını görüyorduk. Aşı için kilometrelerce yol yürüyen ekiplerimiz oldu."

Düzce'ye sağlık alanında ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkati çeken Keşir, tomografi cihazı için Akçakoca'ya ısrarcı olduklarını, çünkü yaz aylarında nüfusun ikiye katlandığını söyledi.

Keşir ve beraberindeki heyet, daha sonra Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi mücadele ekiplerini ziyaret edip işçilerle bir araya geldi. Ekiplere tatlı ikram eden Keşir, Kızılay Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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