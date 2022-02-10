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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması

10.02.2022 18:24
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, devletin kadın personelin artırılmasıyla ilgili teşviklerinden güzel sonuçlar aldıklarını belirterek, "Sektörel bazda imkanlar ölçüsünde girişimcinin yanında olmaya devam ediyoruz.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, devletin kadın personelin artırılmasıyla ilgili teşviklerinden güzel sonuçlar aldıklarını belirterek, "Sektörel bazda imkanlar ölçüsünde girişimcinin yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah bu gayretle işler daha da çok büyüyecek." dedi.

Keşir, Düzce'de "Kum Mucit" olarak tanınan ve yaptığı icatlarla birçok ülkeye yerli tarım aletleri ihraç eden Hasan Kum'un Küçükmehmetler köyündeki fabrikasını ziyaret etti.

Kum'un icatlarını inceleyen ve bilgi alan Keşir, AA muhabirine, devletin hem yeni fikirlere hem de girişimcilere ya da işini büyütmek isteyenlere KOSGEB veya farklı kurumlar üzerinden ciddi destekleri olduğunu söyledi.

Teşviklerin yanında işverenlere kadın personelin artırımıyla ilgili teşviklerinin olduğunu, bu anlamda son dönemde kadınların iş hayatındaki varlığının artarak devam ettiğini anlatan Keşir, "Devletimizin kadın personelin artırılmasıyla ilgili teşviklerinden güzel sonuçlar alıyoruz. Sektörel bazda imkanlar ölçüsünde girişimcinin yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah bu gayretle işler daha da çok büyüyecek. Bu daha çok istihdam demek, en önemlisi bu daha çok kadın istihdamı demek." diye konuştu.

"Artık makinenin başında kadın var. Artık kadınlarımızın da iş hayatının içinde bulunduğu Türkiye var." diyen Keşir, "Genç mühendis kızlarımızla iftihar ediyoruz. Sektörler makineleştikçe o beyin gücü dediğimiz alanda kadınlar daha çok emek sarf ediyor hale geldi. Devletimizin teşvikleri bu alanda devam edecek çünkü aynı anlamda yerli üretimi de desteklemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

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Ayşe Keşir, AK Parti, Tarım, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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