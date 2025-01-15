AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı - Son Dakika
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Politika

AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

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Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü o esnada şarkı söylemek isteyen bir kadın tarafından kesildi. O anları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şaşkınlıkla izlemesi dikkat çekti.

15.01.2025 12:42  Güncelleme: 12:48
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Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konulara değindiği esnada ilginç bir gelişme yaşandı. Sözü sesli bir şekilde şarkı söyleyen kadın partili tarafından kesilen Erdoğan, olay karşısında önce şaşırsa da sonra tebessüm etti.

"ÖZLEYENLERİN ÇOK OLSUN"

Şarkıyı dinledikten sonra gülümseyen Erdoğan, "Özleyenlerin çok olsun" diyerek kadın partiliye karşılık verdi. Renkli görüntüler parti grubunda da gülüşmelere neden oldu.

AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, AK Parti, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Çelikk:
    Yalaka ölüyor Mustafa Kemal Atatürk Ölümsüzdür 771 1070 Yanıtla
  • Tugay KLN:
    neden kendini parçalarlar anlamıyorum ülke ne halde farkında değiller, atatürk olsaydı karşınızda bukadar sevgi hüzün göstermezsiniz....yazık 754 654 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aferin o.rr çıkışta 2 paket makarna kazandın 604 533 Yanıtla
  • Metin Arslan:
    Ne kadar para aldığını söylese de biz de bilsek millet çöplerden ekmek toplamaya başladı hala şarkılar söyleniyor yazık çok yazık emekli perişan işçi perişan memur perişan sokağa çıkamıyorlar sokağa bir pazara inip de görsünler domates 50 TL 576 451 Yanıtla
  • Nis Ard:
    babasından kocasından çok seviyor, gördük 3 çocuğuna RTE ismini koyani zamanında şimdi acliktsn nefesi kokuyor 373 477 Yanıtla
  • Emin Erol:
    cehalet ideoloji çok cahil Bi ülkeyiz 362 429 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Eğlenin bakalim bu Millette sizinle eglenecek 316 401 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    ak koyunlar 290 417 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    biz Adam lider dedik ilerdekiler Atam diyecek demokratik olmayan demokratlar hariç ülkeye düzen getirdi hizmet getirdi çağ atlattı 563 35 Yanıtla
  • Ismail Kaya:
    valla burda utandım 271 309 Yanıtla
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