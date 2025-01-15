Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konulara değindiği esnada ilginç bir gelişme yaşandı. Sözü sesli bir şekilde şarkı söyleyen kadın partili tarafından kesilen Erdoğan, olay karşısında önce şaşırsa da sonra tebessüm etti.
Şarkıyı dinledikten sonra gülümseyen Erdoğan, "Özleyenlerin çok olsun" diyerek kadın partiliye karşılık verdi. Renkli görüntüler parti grubunda da gülüşmelere neden oldu.
Son Dakika › Politika › AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı - Son Dakika
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