AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi hem ulaşıma hem ekmeğe ciddi zamlar yaparken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bunu yapmadı. Bunu yapmadığı gibi de kendi kaynaklarından bunu sübvanse etmeyi başardı. Demek ki oluyormuş, yapılabiliyormuş." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Yeni Belediye Otobüsleri ve Hizmet Araçları Teslim Töreni"ne katıldı.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e kente yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Şehirlerin gelişen, büyüyen, her gün ihtiyaçları farklılaşan yapılar olduğunu belirten Ünal, bu yüzden proje yapmadan önce o şehrin gelişimi, değişimi, ihtiyaçları ve bunun sürdürülebilirliğiyle ilgili bir planlama yapılması gerektiğini söyledi.

Ulaşımdan sağlığa bir çok alanda Kahramanmaraş'ın bütün coğrafyasına büyükşehir belediyesinin hizmet vermekle zorunlu olduğunu aktaran Ünal, "Bu zorunluluğun bir gereği olarak ciddi bir planlama gerekiyor. Hayrettin Bey iyi bir belediyeci. Her şeyden önce belediyenin mali yapısını ciddi anlamda bir düzenlemeye soktu. Bu mali sürdürülebilirlik adeta insanın iş yapabilme gücü gibi kurumların belediyelerinin de iş yapma yeteneğini sağlıyor. Yani eğer siz belediyenin mali sürdürülebilirliğini, bütçe disiplinini sağlayamıyorsanız kaynakların giriş ve çıkışındaki düzeni, dengeyi sistemi tutturamıyorsanız zaten yatırım yapamazsınız." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş modelini çok önemsediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi hem ulaşıma hem ekmeğe ciddi zamlar yaparken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bunu yapmadı. Bunu yapmadığı gibi de kendi kaynaklarından bunu sübvanse etmeyi başardı. Demek ki oluyormuş, yapılabiliyormuş. Yani özellikle İstanbul'u düşündüğümüzde insanların, otobüslerin gittiği her köşe başında yolda kalan bir otobüs gördüğümüz hatta bazı otobüslerin gerekli bakımlarının yapılmadığı için sık sık yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ve kaynakların maalesef altyapıya, ulaşıma ayrılmak yerine daha çok reklam bütçesine ayrıldığı ve artık algı belediyeciliği dediğimiz ve insanların algılarıyla oynayarak başarılı görünme çabasının da sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. Bir, iki, üç gün, üç, beş ay bunu yaparsınız ama sürekli yapamazsınız. Vatandaşı dijitalde, konvansiyonelde ayırdığınız 600-700 milyon dev bütçelerle yaptığınız reklamlarla sürdüremezsiniz. Hele hele Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde şehrin sürekli büyüdüğü, geliştiği şehirlerde vatandaşın algısıyla bir yere kadar oynayabilirsin. Ondan sonra yalancı çoban misali durumunuz ortaya çıkar."

Ünal, AK Parti'yi iktidara yerel yönetimlerdeki başarının getirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kendine aşık değil şehrine aşık belediye başkanları. Kendi için siyaset yapan değil, birtakım siyasi istikbal hevesiyle değil, 'Bu şehir bana emanettir' düşüncesiyle şehri ve insanı için siyaset yapan özverili belediye başkanlarıyla Türkiye'de bir hizmet modeli ortaya koyduk. Şimdi birileri iktidar hayali kurarken o sınavı önce şehirlerde vermeleri gerekiyor. Önce şehirleri adam gibi yönetmeleri, ihtiyaçları karşılamaları ve şehri bir reklam, algı operasyonu alanı gibi kullanmaması gerekiyor ki bu arif millet ona yetki versin. Bu millet öyle kolay kolay kimseye yetki vermez. Milletimizin bir özelliği vardır. Bir insanı, sözünden değil, gözünden anlar. Beş dakika içerisinde onu ölçer, biçer puanını verir. O yüzden bu milletten yetki almak kolay değildir. Bu millet yetkiyi kolay kolay ehil olmayana vermez."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kentte 471 araçla aylık 4 milyon, yıllık da 50 milyon civarında yolcu taşıdıklarını, zor dönemlerden geçen özel halk otobüsü esnafının her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Yeni alınan araçlarla belediye otobüsü sayısını 70'e çıkardıklarını ifade eden Güngör, çevre hizmetleri için 35, itfaiye için de 3 merdivenli araç ve 2 arazözü filolarına kazandırdıklarını vurguladı.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile ilçe belediye başkanları ve ilgililer katıldı.